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José Ramón de la Morena recuerda las dificultades de emitir El Larguero desde el Tour de Francia: "Hicimos el programa una noche en una cabina telefónica"

El periodista recuerda en La Mesa las dificultades para emitir el programa desde Francia y reflexiona sobre los peligros del éxito.

José Ramón de la Morena recuerda las dificultades de emitir El Larguero desde el Tour de Francia: "Hicimos el programa una noche en una cabina telefónica"

José Ramón de la Morena recuerda las dificultades de emitir El Larguero desde el Tour de Francia: "Hicimos el programa una noche en una cabina telefónica"

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Alejandro Hergon
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José Ramón de la Morena ha recordado en La Mesa algunas de las dificultades que vivió durante sus años al frente de El Larguero. A raíz de un mensaje de Pedro Delgado, el periodista ha rememorado los problemas que tenían para emitir el programa desde Francia a medianoche, cuando muchos hoteles no entendían que hubiera más de un millón de oyentes escuchando la radio a esas horas.

"Hicimos el programa una noche en una cabina telefónica"

De la Morena ha explicado que, en ocasiones, ni siquiera disponían de un teléfono adecuado para realizar la emisión. "Yo con Jorge Ruano, que sí que seguro habrá cielo para él, hicimos el programa una noche en una cabina telefónica", ha recordado.

El periodista ha contado que en Francia estaba prohibido desmontar los teléfonos públicos, pero que llegaron a hacerlo para conectar el equipo y poder emitir. Una anécdota que conserva en su memoria de aquellos años siguiendo el Tour de Francia y la Vuelta.

José Ramón de la Morena, sobre los peligros del éxito

Durante la conversación, también le preguntaba Cristina si es fácil que el éxito se le suba a la cabeza a alguien cuando alcanza la cima de su profesión. Su respuesta ha sido contundente: "El éxito es muy malo si lo inhalas. Si lo digieres, va bien, pero es muy difícil digerirlo".

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