Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Salud

Lluvia, humedad y moho: Boticaria García nos cuenta cómo deshacernos del enemigo invisible que empeora las alergias

Las lluvias persistentes elevan la humedad en casa y favorecen la aparición de moho, un hongo que puede agravar problemas respiratorios y alergias. ¡Boticaria García nos cuenta cómo prevenirlo!

Boticaria García

Publicidad

La lluvia no ensucia la casa, pero sí dispara la humedad. Y cuando supera el 60%, el ambiente se convierte en terreno perfecto para el moho y los ácaros, algo que empeora las alergias. Para que esto no ocurra, lo ideal es mantenerla entre el 40% y el 55%.

Según nos cuenta, el moho no aparece por falta de limpieza: sus esporas siempre flotan en el aire. Crece en zonas frías y mal ventiladas, como esquinas, marcos de ventana o detrás de muebles, donde la condensación hace el resto.

Tender la ropa dentro también empeora la situación. El agua se evapora y se queda en el aire, aumentando la humedad en espacios cerrados. Boticaria García advierte de que ventilar a diario, incluso si llueve, y evitar acumular vapor es clave para prevenirlo.

Además de manchas en la pared, el moho puede afectar a la salud: congestión, tos, pitidos o broncoespasmos en personas asmáticas. Aunque la lluvia suave reduce el polen y alivia alergias, las tormentas intensas pueden alterar su comportamiento y empeorar los síntomas. ¡Dale al play para enterarte de todos los consejos de Boticaria García!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Boticaria García

Lluvia, humedad y moho: Boticaria García nos cuenta cómo deshacernos del enemigo invisible que empeora las alergias

Miguel

El milagro científico que ha devuelto parte de la visión a Miguel: "Me quedé ciego en cuestión de 10 minutos"

Carreteras

Camioneros indignados ante el estado de las carreteras tras el temporal: "No son solo baches, ni socavones, esto es para verlo"

Reina Sofía
Honoris causa

Profesorado de la ULPGC cuestiona la concesión del honoris causa a la reina Sofía

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"
Última hora

El viento desprende la fachada de un edificio sobre un coche ocupado: "Pensaba que era una bomba"

Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: Salma se sincera sobre cómo le gustan los chicos: “No voy a estar con un rubio”

La benjamina de la familia Sánchez Saborido se ha abierto con su familia hablando de lo que le gusta de un chico.

Cañada Real
MÁS allá de la línea roja

"El Estado está violando derechos humanos fundamentales": los vecinos de la Cañada Real plantan cara a los desalojos

Denuncian las órdenes de expulsión sin alternativa habitacional a través de cartas. Solo el 20% de estas familias reúnen los requisitos para el realojo en otras viviendas. Muchos, se resisten a abandonar las chabolas que levantaron hace décadas, consideran que "el territorio es de quien lo habita".

Urdangarin y Cristina

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, ¿reconciliación?: "Cada vez están más juntos"

cebo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, novedades del caso de Florinda, la mujer que pasó de estafada a presunta estafadora

3_Bote

Del ‘se lo doy’ a conseguir el bote: las dos tiradas caóticas de Iván

Publicidad