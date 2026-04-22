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Lucas no se presenta a la vista previa del juicio con el antiguo promotor de Andy y Lucas: "Él dice que va a llegar hasta el final"
Comienza el juicio por la demanda de su antiguo productor, Pol, que le reclama 400.000 euros por los conciertos que organizó y por el que, según él, no le pagaron. Una vista previa a la que el propio Lucas no se ha presentado.
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Pese a la disolución artística de Andy y Lucas, el dúo no queda exento de polémicas. Meses después de su polémica ruptura, comienza el juicio de Lucas, quien actuaba como gestor del grupo, con Pol, su antiguo productor. Este les reclama 400.000 euros por los conciertos que no llegaron a hacer en una de sus giras.
Hoy comenzaba la vista previa al juicio, a la que Lucas no se ha presentado. El cantante ha elegido dejarlo en manos de su abogada.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Pol, quien sí que se ha presentado a la vista previa. "Dice que va a llegar hasta el final", afirma nuestra compañera Flavia Bertollini, "lo que sí le llama la atención que su letrada no haya querido llegar a un acuerdo".
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Continúan los escándalos que salpican a Andy y Lucas. ¿Tendrán que pagar a su antiguo productor por el dinero que supuestamente le deben?
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