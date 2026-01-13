Última hora
Sara Carbonero recibe el alta tras 11 días ingresada en un hospital de Lanzarote
La periodista sale del hospital en el que llevaba ingresada desde el 2 de enero, cuando un fuerte dolor abdominal la obligó a ser intervenida de urgencia.
Publicidad
Buenas noticias para Sara Carbonero y su entorno. La periodista acaba de recibir el alta tras el ingreso hospitalario que se ha alargado desde el 2 de enero, cuando acudió a urgencias por un fuerte dolor abdominal durante los días que pasaba en Lanzarote.
Sara Carbonero fue intervenida de urgencia y estuvo en la UCI hasta el jueves 8 de enero, cuando por fin fue trasladada a planta. Hoy, tras 11 días de recuperación, la periodista podrá volver a Madrid para continuar curándose por completo.
Más Noticias
- El error humano que ha terminado con la vida de dos pacientes oncológicos en Burgos: "Se les multiplicó la dosis por seis"
- Primera reacción de Isabel Preysler a las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Está en shock"
- Boticaria García destapa aciertos y errores de la nueva pirámide alimenticia que propone Estados Unidos
Durante estos días, sus grandes apoyos han sido su pareja, Jota Cabrera, y su familia. Un entorno que desde el primer momento advirtió que su ingreso nunca estuvo vinculado al cáncer que padeció en 2019.
Publicidad