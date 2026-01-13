Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Sara Carbonero recibe el alta tras 11 días ingresada en un hospital de Lanzarote

La periodista sale del hospital en el que llevaba ingresada desde el 2 de enero, cuando un fuerte dolor abdominal la obligó a ser intervenida de urgencia.

sara carbonero

Publicidad

Buenas noticias para Sara Carbonero y su entorno. La periodista acaba de recibir el alta tras el ingreso hospitalario que se ha alargado desde el 2 de enero, cuando acudió a urgencias por un fuerte dolor abdominal durante los días que pasaba en Lanzarote.

Sara Carbonero

Sara Carbonero fue intervenida de urgencia y estuvo en la UCI hasta el jueves 8 de enero, cuando por fin fue trasladada a planta. Hoy, tras 11 días de recuperación, la periodista podrá volver a Madrid para continuar curándose por completo.

Durante estos días, sus grandes apoyos han sido su pareja, Jota Cabrera, y su familia. Un entorno que desde el primer momento advirtió que su ingreso nunca estuvo vinculado al cáncer que padeció en 2019.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

sara carbonero

Sara Carbonero recibe el alta tras 11 días ingresada en un hospital de Lanzarote

Pacientes oncológicos fallecen por un fallo humano: "

El error humano que ha terminado con la vida de dos pacientes oncológicos en Burgos: "Se les multiplicó la dosis por seis"

Isabel Preysler

Primera reacción de Isabel Preysler a las acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias: "Está en shock"

Boticaria García
Salud

Boticaria García destapa aciertos y errores de la nueva pirámide alimenticia que propone Estados Unidos

Paloma García-Pelayo
Exclusiva

Paloma García-Pelayo: "Julio Iglesias está preocupado por el impacto internacional, pero sus abogados van a por todas"

Ana Obregón
Última hora

Ana Obregón defiende a Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual: "Jamás en la vida ha tratado mal al servicio"

Julio Iglesias se ha visto señalado por algunas de sus antiguas empleadas del hogar, que aseguran que este las agredió sexualmente y las vejó en varias ocasiones. Una noticia que ha sorprendido a su entorno, en especial a Ana Obregón.

Julio Iglesias
Última hora

Las demandantes de Julio Iglesias "fueron enviadas a hacerse pruebas ginecológicas" para poder trabajar en su casa

El cantante ha sido acusado de agresión sexual por parte de dos de sus antiguas empleadas del hogar. En Y ahora Sonsoles hablamos con Ana Requena, una de las periodistas que ha participado en la investigación.

Julio Iglesias

Julio Iglesias, acusado de presunta agresión sexual: "Él estaba al tanto de la investigación, pero nunca obtuvimos respuesta"

Karlos Arguiñano: "En mi caso el número 13 ha sido de suerte y os voy a explicar por qué"

Karlos Arguiñano: "En mi caso el número 13 ha sido de suerte y os voy a explicar por qué"

Alonso Caparrós

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Alonso Caparrós, el presentador que vuelve a causar Furor

Publicidad