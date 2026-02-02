Manuel Velasco, el último director que trabajó con Fernando Esteso: "Le preocupaba que se notaran sus problemas de salud"

Fernando Esteso, el actor y cómico que fue pareja artística de Andrés Pajares, fallecía el domingo a sus 80 años. El actor, que llevaba semanas sufriendo problemas respiratorios, tuvo una insuficiencia respiratoria que le costó la vida.

Hoy, sus familiares y amigos lloran su pérdida, así como el mundo de la cultura, que siempre le recordará por las películas de Mariano Ozores, por su importancia durante la época del destape y su incombustible sentido del humor.

Manuel Velasco, el hijo de Concha Velasco, fue el último director que trabajó con Esteso. Según nos cuenta, en aquel momento Esteso ya estaba preocupado por sus problemas de salud. "Estaba preocupado sobre todo por si traspasaba la pantalla, por si se notaba", nos cuenta.

Esteso se marcha dejando un legado imborrable que amigos, familia y compañeros de profesión siempre recordarán con su nombre.