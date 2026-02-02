Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Manuel Velasco, el último director que trabajó con Fernando Esteso: "Le preocupaba que se notaran sus problemas de salud"

El domingo conocíamos la noticia del fallecimiento de Fernando Esteso. Un adiós que ha marcado al mundo de la cultura en nuestro país.

Manuel Velasco

Publicidad

Fernando Esteso, el actor y cómico que fue pareja artística de Andrés Pajares, fallecía el domingo a sus 80 años. El actor, que llevaba semanas sufriendo problemas respiratorios, tuvo una insuficiencia respiratoria que le costó la vida.

Hoy, sus familiares y amigos lloran su pérdida, así como el mundo de la cultura, que siempre le recordará por las películas de Mariano Ozores, por su importancia durante la época del destape y su incombustible sentido del humor.

Manuel Velasco, el hijo de Concha Velasco, fue el último director que trabajó con Esteso. Según nos cuenta, en aquel momento Esteso ya estaba preocupado por sus problemas de salud. "Estaba preocupado sobre todo por si traspasaba la pantalla, por si se notaba", nos cuenta.

Esteso se marcha dejando un legado imborrable que amigos, familia y compañeros de profesión siempre recordarán con su nombre. ¡Dale al play para escucharlo al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Manuel Velasco

Manuel Velasco, el último director que trabajó con Fernando Esteso: "Le preocupaba que se notaran sus problemas de salud"

Urdangarin

La infanta Cristina, "destrozada" tras la entrevista de Iñaki Urdangarin: "Lo está pasando muy mal y consideran que es un cobarde"

Ricardo

Ricardo, incapaz de volver a casa por el retraso de los trenes: "Tuve que alquilar un coche por 400 euros"

Ruth
Nos lo cuenta

Saquean la casa de los padres de Ruth tras ser desalojados por el temporal: "Les han quitado la vida entera"

Vacunas
Hablamos con ella

Carolina, madre afectada por las vacunas caducadas: "Cuando la enfermera fue a ponérsela a mi hijo se dio cuenta de la fecha"

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"
Receta de aprovechamiento

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"

Joseba Arguiñano ha elaborado una receta de huevos tontos con mucha tradición. ¿Sabes por qué la llaman "engañamaridos"?

Santiago Segura
Última hora

Santiago Segura, sobre la revisión de la obra de Fernando Esteso: "Me revienta bastante que se intente juzgar con los ojos de hoy"

La muerte de Fernando Esteso ha marcado un antes y un después en la historia de la cultura española. Un hito que sus familiares y amigos recordarán para siempre, así como su obra, que algunos han criticado con el tiempo al verlo con la mirada de hoy.

Hijo Fernando Esteso

Hablamos con el hijo de Fernando Esteso tras su fallecimiento: "Le hubiera gustado que los premios se dieran en vida"

El despertar

'El Despertar', el plan de 6.800 jóvenes un sábado tarde: "Esto no va ni de izquierdas ni de derechas"

Análisis del apagón

Nueve meses después del apagón, ¿qué sabemos del verdadero origen?: "Lo que no sabemos es quién fue el responsable"

Publicidad