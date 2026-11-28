Con el compás por bandera y el corazón en la garganta, así se ha presentado José Torres en la primera Semifinal de La Voz 2026. El talent del equipo de Melendi ha llevado al escenario ‘Rosa María’, los emblemáticos tangos que Camarón de la Isla publicó en 1976 junto a Paco de Lucía, dispuesto a pelear por uno de los diez puestos que dan el pase a la siguiente gala.

Medirse a una obra tan sagrada del genio de San Fernando es una prueba de fuego, y más aún en una noche en directo en la que todo se decide al milímetro. Lejos de achicarse, José Torres se ha crecido arropado por un cuadro flamenco y ha puesto el plató en pie a base de metal, temple y duende.

El concursante ha exprimido este clásico para exhibir su torrente vocal, una personalidad arrolladora y su raíz flamenca en estado puro. Una actuación llena de fuerza y autenticidad con la que deja muy altas sus opciones de seguir adelante.