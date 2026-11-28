Equipo Melendi
Melendi y el público deciden que José, Marta y Manuela sigan en La Voz 2026 tras el primer Directo
Melendi ha elegido a Marta y Manuela para continuar en La Voz 2026, mientras que José ha conseguido su pase a la segunda Semifinal gracias a los votos del público.
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Melendi ha vivido una noche mágica en la primera Semifinal de La Voz 2026. Marta, Enrique, José, Ana y Manuela han brillado con luz propia sobre el escenario, demostrando el gran nivel del equipo del asturiano.
Melendi, al igual que Lola Índigo, ha llegado a los Directos con cinco voces en su equipo, algo que le ha permitido contar con una ventaja respecto a sus compañeros: la posibilidad de elegir a dos talents para la siguiente fase, además del seleccionado por la audiencia.
Los espectadores han sido los encargados de otorgar una de las tres plazas disponibles y se han decantado por José. Por su parte, Melendi ha apostado por Marta Salas y Manuela, dos voces con las que espera llegar hasta la Final del programa.
El asturiano ha tenido que despedirse de Enrique y Ana y afrontará la segunda Semifinal de La Voz 2026 con tres talents en su equipo: Marta, Manuela y José.
Equipo Melendi - Directos (3 talents):
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