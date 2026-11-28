Manuela ha apostado fuerte en su paso por la primera Semifinal de La Voz 2026. La talent del equipo de Melendi ha elegido ‘The Voice Within’, de Christina Aguilera, para demostrar por qué merece estar entre los diez aspirantes que pasarán a la siguiente Semifinal.

Atreverse con una canción de la artista estadounidense es todo un reto, especialmente en una fase del concurso en la que no hay margen de error. Sin embargo, Manuela ha sabido estar a la altura de las circunstancias y ha brillado con una interpretación en la que ha sacado a relucir sus cualidades vocales.

La talent ha encontrado en este tema la oportunidad perfecta para demostrar tanto su potencia como su sensibilidad a la hora de cantar. Una apuesta ambiciosa en una noche en la que, por primera vez en los Directos, la audiencia tiene en sus manos el futuro de los concursantes. ¡No te lo puedes perder!