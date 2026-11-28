Llena de una sensibilidad desbordante, Ana Muñoz ha protagonizado uno de los momentos más emocionantes de la primera Semifinal de La Voz 2026. La talent ha defendido ‘Sola’ —el inolvidable tema que Diana Navarro lanzó en 2005 dentro de su álbum No te olvides de mí, decidida a hacerse con uno de los diez puestos que dan acceso a la siguiente gala.

Enfrentarse a una pieza tan cargada de dramatismo y matices ha sido una tarea de la máxima exigencia, especialmente en una noche de Directos donde cada giro cuenta y Melendi ha querido reconocer la fuerte personalidad y la voz tan única que tiene Ana.

Lejos de dejarse intimidar por el peso de la original, Ana ha sabido llevar la canción a su propio terreno con una interpretación llena de temple, dulzura y verdad.