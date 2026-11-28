Carlos se ha lanzado sin red en su estreno en los Directos de La Voz 2026. El talent del equipo de Mika ha elegido ‘Waving Through a Window’, el himno central y la pieza más emblemática del musical Dear Evan Hansen —compuesta por el dúo ganador del Óscar, Grammy y Tony Benj Pasek y Justin Paul e interpretada originalmente por Ben Platt—, para demostrar por qué merece estar entre los diez aspirantes que pasarán a la siguiente Semifinal.

Atreverse con una canción de teatro musical tan exigente es todo un reto, especialmente en una fase del concurso en la que no hay margen de error.

Sin embargo, Carlos ha sabido estar a la altura de las circunstancias y ha brillado como si fuera una auténtica estrella de Broadway, sacando a relucir todas sus cualidades vocales. La actuación ha sido tan espectacular que Mika ha asegurado que tiene un potencial internacional y Lola Índigo ha alucinado asegurando que "Estoy en shock. Has entrado en un trance precioso y no entiendo la dimensión de artista que acabo de ver"