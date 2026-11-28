Rubén ha salido a dejar huella en la primera Semifinal de La Voz 2026. El talent del equipo de Mika ha optado por ‘Lágrimas negras’ —el inmortal bolero cubano compuesto por Miguel Matamoros en 1929—, tomando como referencia la recordada versión flamenca de Miguelichi López en el programa, con la mirada puesta en conseguir uno de los diez billetes para la siguiente fase.

Enfrentarse a una pieza tan emblemática y cargada de dramatismo supone un desafío mayúsculo, sobre todo cuando el concurso entra en su tramo más exigente. Aun así, Rubén ha sabido sostener toda la tensión de la canción y ha estremecido al plató con una entrega llena de temple, pellizco y verdad.

Con este clásico, el concursante ha confirmado el enorme crecimiento que viene demostrando gala tras gala, poniendo en primer plano su sensibilidad y su capacidad para conmover desde el primer verso.

"Es increíble la transformación de Rubén; es una persona totalmente diferente. Hace más updates que el iPhone», ha dicho Mika tras su actuación, reconociendo que había sido muy duro con él porque creía en él.