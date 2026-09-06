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Así se grabó el asesinato de Los Morancos en Una fiesta de muerte

César y Jorge Cadaval fueron envenenados durante una celebración con otras celebrities en la estación de Canfranc. Descubre cómo se rodó la secuencia.

Making of de Una fiesta de muerte: Asesinato en Canfranc

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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César Cadaval apareció muerto al lado de las vías del tren con una marca morada en su cuello. Un asesinato que ha conmovido a los invitados de Una fiesta de muerte.

Durante los interrogatorios, su hermano Jorge Cadaval cayó desplomado al beber de un vaso. ¡Los Morancos han muerto! Han exclamado los invitados de Una fiesta de muerte.

Descubre el making of del programa en un paraje tan idílico como la estación de Canfranc en los años 20. ¡No te lo puedes perder!

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Antena 3 » Programas » Una fiesta de muerte

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