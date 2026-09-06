Ferit corre al lado de Halis mientras los Korhan contienen la respiración por su operación

Antes de poner rumbo al hospital, Ferit habla con los suyos para intentar tranquilizarlos. Toda la familia le pide que no se separe del teléfono y que llame en cuanto termine la operación.

“Va a salir todo bien, no os vengáis abajo”, les repite para darles ánimos en medio de tanto nerviosismo. Todos confían en que, para cuando Ferit aterrice, su abuelo ya esté descansando en la habitación y puedan al menos escuchar su voz por teléfono.

Los Korhan se agarran a lo que sea para no ponerse en lo peor: “No le va a pasar nada a nuestro Halis. Va a volver sano y salvo”. Con las emociones a flor de piel, Ferit les encarga que cuiden de los pequeños mientras él esté fuera y pone rumbo al aeropuerto con la vista puesta en el quirófano.

Ahora solo queda esperar a que el patriarca supere la prueba más difícil de su vida. Esta noche, penúltimo capítulo de Una nueva vida. Ya disponible en atresplayer.

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