Boticaria García alerta: estos errores con las pastillas pueden cambiar cómo actúa el medicamento

Boticaria García nos cuenta todo lo que no sabías sobre las pastillas, desde el color, hasta la conservación, pasando por la higiene de los pastilleros. Es importante conocerlo todo para no poner en riesgo nuestra salud ni alterar sus propiedades.

El color del blíster puede dar pistas sobre cómo proteger un medicamento, pero no determina por sí solo cómo debe conservarse. Por ejemplo, los envases transparentes, ámbar o de aluminio ofrecen distintos niveles de protección frente a la luz y la humedad. "Los metálicos, por ejemplo, son como un búnker, no podemos sacar las pastillas a la luz", afirma Boticaria.

La farmacéutica también recuerda que partir una pastilla no siempre significa obtener media dosis. Solo deben dividirse cuando el prospecto o la ficha técnica indiquen que la ranura permite hacerlo.

Por otro lado, machacar un comprimido o abrir una cápsula tampoco es siempre seguro. Algunas formulaciones están diseñadas para liberar el medicamento poco a poco o protegerlo del ácido del estómago.

Además, Boticaria García alerta sobre la higiene de los pastilleros, que pueden acumular bacterias. Lavarse las manos antes de preparar la medicación y mantener el pastillero limpio y seco son medidas sencillas para evitar la contaminación. ¡Dale al play para ver todos los consejos!

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