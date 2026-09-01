Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SALUD

Boticaria García alerta: estos errores con las pastillas pueden cambiar cómo actúa el medicamento

Machacar o partir una pastilla puede alterar el efecto de las pastillas. Como estos, hay mucho errores que cometemos diariamente y que Boticaria nos explica.

Boticaria García

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Boticaria García nos cuenta todo lo que no sabías sobre las pastillas, desde el color, hasta la conservación, pasando por la higiene de los pastilleros. Es importante conocerlo todo para no poner en riesgo nuestra salud ni alterar sus propiedades.

El color del blíster puede dar pistas sobre cómo proteger un medicamento, pero no determina por sí solo cómo debe conservarse. Por ejemplo, los envases transparentes, ámbar o de aluminio ofrecen distintos niveles de protección frente a la luz y la humedad. "Los metálicos, por ejemplo, son como un búnker, no podemos sacar las pastillas a la luz", afirma Boticaria.

La farmacéutica también recuerda que partir una pastilla no siempre significa obtener media dosis. Solo deben dividirse cuando el prospecto o la ficha técnica indiquen que la ranura permite hacerlo.

Por otro lado, machacar un comprimido o abrir una cápsula tampoco es siempre seguro. Algunas formulaciones están diseñadas para liberar el medicamento poco a poco o protegerlo del ácido del estómago.

Además, Boticaria García alerta sobre la higiene de los pastilleros, que pueden acumular bacterias. Lavarse las manos antes de preparar la medicación y mantener el pastillero limpio y seco son medidas sencillas para evitar la contaminación. ¡Dale al play para ver todos los consejos!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Boticaria García

Boticaria García alerta: estos errores con las pastillas pueden cambiar cómo actúa el medicamento

Noelia López

Noelia López, viuda del futbolista José Antonio Reyes: "Lo más duro es hacer llorar a mis hijas con la verdad"

Toñi As

Toñi As, futbolista y madre, opina de la apuesta de la Federación por la congelación de óvulos: "Me parece beneficioso"

Crimen Tauste
EXCLUSIVA

Las imágenes de los detenidos por el crimen de Tauste momentos antes del presunto asesinato

Ceuta
CRISIS EN CEUTA

El inicio del curso en Ceuta, en peligro por la crisis migratoria: "Me planteo no llevar a mis hijos"

Susi Caramelo: “Para mí todas las fiestas son dramáticas, soy de las que me despierto y me quiero morir”
Las confesiones de los invitados

Susi Caramelo: “Para mí todas las fiestas son dramáticas, soy de las que me despierto y me quiero morir”

Los protagonistas de Una fiesta de muerte han dado sus teorías sobre los motivos por los que creen que han sido invitados a la celebración y nos ha contado cuál ha sido la peor fiesta de su vida. ¡No te lo pierdas!

Lucas González
EXCLUSIVA

Lucas González, pillado en el avión de regreso a España recién operado de la nariz

Nuestra compañera Lourdes Pineda ha viajado en el mismo avión que Lucas González. El avión en el que regresa a España tras su operación y en la que hemos podido ver muy de cerca su nariz.

Cristina Pardo se enfrenta a las verdades y mentiras sobre el estreno de La Mesa

Cristina Pardo se enfrenta a las verdades y mentiras sobre el estreno de La Mesa

Los ancianos ceutíes alientan a una ciudad que no se rinde

"Si tuviera menos años estaría arriba del todo": los mayores de una residencia de Ceuta también defienden su tierra

La Voz vuelve el viernes 18 con un quinto coach y muchas más novedades

La Voz vuelve el viernes 18 con un quinto coach y muchas más novedades

Publicidad