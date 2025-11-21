Alicia convive con el síndrome de Tourette desde los tres años: "Le dije a mi madre que me matara"

Alicia tiene síndrome de Tourette, un trastorno neurológico caracterizado por tics motores y vocales. En el caso de Alicia, lo sufre desde los tres años y tiene tics de todo tipo, hasta en los brazos y las piernas.

"Me lo diagnosticaron porque me compraron un Kinder Bueno y yo lo tiraba todo el rato, no sabían qué me pasaba", nos cuenta. Fue entonces cuando comenzó su convivencia con un síndrome que, durante muchos años, se convirtió en su condena.

De pequeña, el síndrome de Tourette se convirtió en su peor enemigo, ya que los niños se metían con ella en el colegio. "Recuerdo una infancia horrible, tuve incluso profesores que no me trataron bien", asegura.

Fruto del acoso, Alicia llegó a pedirle a su madre que la matara. "Tenía un montón de pensamientos suicidas, pero en el peor momento de mi vida me escribió mi mejor amiga y me demostró que alguien podía quererme", recuerda Alicia, emocionada. Fue aquel mensaje el que le salvó la vida y le hizo darse cuenta de que necesitaba un cambio de perspectiva.

A los 18 años, Alicia aprendió a mirar su Tourette con otros ojos, abrazándolo y dándose cuenta de que no debía esconderse. Hoy, a sus 25 años, trata de visibilizar en redes sociales un trastorno que un día fue su peor pesadilla, pero con el que aprendió a vivir con orgullo.