Última hora
Al menos tres personas atrapadas en el derrumbe de una mina en Asturias: "Se habría producido un desprendimiento de tierras"
Una mina de Cangas del Narcea se ha derrumbado con varias personas dentro. Los servicios de emergencia se encuentran desplegados en la zona, asistiendo a los heridos y a los desaparecidos.
Se ha producido un hundimiento en una mina de Cangas del Narcea (Asturias). Ha sido la llamada de un trabajador la que ha alertado de lo ocurrido, advirtiendo de que había al menos dos personas atrapadas.
Las personas que todavía están dentro de la mina se encuentran en el segundo nivel de la misma, a un kilometro y medio aproximadamente de la boca de acceso de la mina. El hundimiento se produjo por un desprendimiento de tierras en una zona interior de rampa, que va desde el primer al segundo nivel.
Los Servicios de salvamento minero, la Guardia Civil, Protección Civil y los bomberos se encuentran desplegados y tratando de llegar hasta los mineros atrapados.
