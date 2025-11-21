Antena 3 LogoAntena3
El posible motivo tras la ruptura de la hija de Tita Cervera y su novio: "Carmen despidió a su asesor, que era el padre del novio"

La relación entre Carmen, una de las hijas de Tita Cervera y su novio Ignacio llega a su fin. Según Nacho Gay, la pareja podría haber roto por la ruptura profesional de la baronesa con su asesor, padre del novio de Carmen.

Carmen Thyssen y su hija

El clan Thyssen pasa por un momento complicado. Recientemente, conocíamos la noticia de que Tita Cervera, la hasta ahora baronesa Thyssen, renunciaba a su título nobiliario para adquirir la nacionalidad andorrana.

Carmen Thyssen

Ahora, sale a la luz un nuevo frente abierto en la familia que podría haber estado impulsado por Tita Cervera: la ruptura de Carmen, su hija, y su novio Ignacio.

La ruptura de la pareja se podría haber producido por la ruptura profesional entre Tita y su asesor, el padre de Ignacio. "Se complican mucho las cosas, era una relación familiar la que tenían", nos cuenta Nacho Gay.

La decisión de Tita Cervera podría haberle costado a su hija su primer amor. ¿Se ha antepuesto el plano profesional al romántico? ¡Dale al play para enterarte de todo!

Síndrome de Tourette

Alicia convive con el síndrome de Tourette desde los tres años: "Le dije a mi madre que me matara"

Derrumbe mina de Asturias

Al menos tres personas atrapadas en el derrumbe de una mina en Asturias: "Se habría producido un desprendimiento de tierras"

Precio de las televisiones en los hospitales
Debate

Indignación ante el negocio de las televisiones en los hospitales: "Mi suegra se gastaba 100 euros al mes"

Carlos Quílez
AGRESIÓN EN REDES SOCIALES

Brutal agresión entre niñas que después lo suben a redes sociales: "Los padres han puesto y retirado la denuncia"

Pablo López
Esta noche a las 22:00h

¡Minutos antes del Asalto Final de La Voz! Así viven los coaches la tensión y los nervios antes de la gala

Esta noche no te pierdas el Asalto Final de La Voz y descubre a los talents que completan los equipos para llegar a los Directos.

Mónica
Viral

La espía de las manicuristas asiáticas: el curioso método de Mónica para descubrir qué dicen de ella mientras le hacen las uñas

El vídeo de Mónica se ha hecho viral en redes sociales. Muchas veces se preguntó de qué hablarían las manicuristas asiáticas que la atendían y decidió salir de dudas.

Decisión de la Casa Real

La decisión de la Casa Real para el almuerzo con el rey emérito: "Realmente no comerán juntos, cada uno estará en una mesa"

Clínica dental

Familia de la menor fallecida tras someterse a un tratamiento en una clínica dental: "Los padres están muertos"

Eugenio Ribón

Eugenio Ribón comparte su reacción a la condena al fiscal general: "Hasta dónde haya que llegar"

