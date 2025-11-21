El posible motivo tras la ruptura de la hija de Tita Cervera y su novio: "Carmen despidió a su asesor, que era el padre del novio"

El clan Thyssen pasa por un momento complicado. Recientemente, conocíamos la noticia de que Tita Cervera, la hasta ahora baronesa Thyssen, renunciaba a su título nobiliario para adquirir la nacionalidad andorrana.

Ahora, sale a la luz un nuevo frente abierto en la familia que podría haber estado impulsado por Tita Cervera: la ruptura de Carmen, su hija, y su novio Ignacio.

La ruptura de la pareja se podría haber producido por la ruptura profesional entre Tita y su asesor, el padre de Ignacio. "Se complican mucho las cosas, era una relación familiar la que tenían", nos cuenta Nacho Gay.

La decisión de Tita Cervera podría haberle costado a su hija su primer amor. ¿Se ha antepuesto el plano profesional al romántico? ¡Dale al play para enterarte de todo!