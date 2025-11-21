Exclusiva
El posible motivo tras la ruptura de la hija de Tita Cervera y su novio: "Carmen despidió a su asesor, que era el padre del novio"
La relación entre Carmen, una de las hijas de Tita Cervera y su novio Ignacio llega a su fin. Según Nacho Gay, la pareja podría haber roto por la ruptura profesional de la baronesa con su asesor, padre del novio de Carmen.
El clan Thyssen pasa por un momento complicado. Recientemente, conocíamos la noticia de que Tita Cervera, la hasta ahora baronesa Thyssen, renunciaba a su título nobiliario para adquirir la nacionalidad andorrana.
Ahora, sale a la luz un nuevo frente abierto en la familia que podría haber estado impulsado por Tita Cervera: la ruptura de Carmen, su hija, y su novio Ignacio.
La ruptura de la pareja se podría haber producido por la ruptura profesional entre Tita y su asesor, el padre de Ignacio. "Se complican mucho las cosas, era una relación familiar la que tenían", nos cuenta Nacho Gay.
La decisión de Tita Cervera podría haberle costado a su hija su primer amor. ¿Se ha antepuesto el plano profesional al romántico? ¡Dale al play para enterarte de todo!
