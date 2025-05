La ruina de Gerard Jofra, el hijo de Eugenio, le obliga a abandonar su piso: "Mañana me iré y cobrarán cuando pueda pagar"

Gerard Jofra, el hijo del humorista Eugenio, atraviesa uno de sus peores momentos y está al borde del desahucio. Según nos contaba ayer su casera, tan solo pagó el primer mes y acumula una deuda de más de 19.200 euros.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él, que confiesa que está en una situación vulnerable. Pese a continuar con el legado de su padre, no consigue actuaciones en el mundo del espectáculo y se encuentra arruinado.

Según nos cuenta, esto viene de atrás y, desde hace unos 6 años, no tiene trabajo. "Dinero nunca he tenido, he estado actuando sin dinero y gratis", señala, "no me ha llegado el dinero para pagar el piso".

El humorista admite que debe unos 16 meses de alquiler, como señalaba ayer su casera, pero promete que los pagará pronto y que buscará otro sitio donde vivir. "Mañana voy a dejar el piso, cobrarán cuando yo pueda pagarles", asegura.

La situación económica de Jofra se recrudece por momentos y ahora mismo está a las puertas del desahucio. ¿Logrará saldar su deuda pronto?