Rocío Muñoz desvela el acuerdo "de risa" que le ofreció Omar Montes: "¿Si crees que no es tu hijo por qué me ofreces dinero?"

Rocío Muñoz, la joven que dice estar embarazada de Omar Montes, está a punto de dar a luz. Hoy mismo la joven sale de cuentas y confiesa que teme por el momento en el que su hijo nazca.

Tras meses aguantando presuntas amenazas y presiones para paralizar el embarazo, Rocío está cada vez más cerca de ser madre. Una decisión en la que no ha tenido el apoyo del supuesto padre, Omar Montes, que no se ha pronunciado al respecto.

Durante el embarazo, la tensión entre Rocío y Omar no ha hecho más que aumentar. Tanto que ella se ha visto obligada a grabar las conversaciones con él e, incluso, ha llegado a denunciar un presunto hackeo de su móvil que les ha llevado a verse las caras en el juzgado.

En los juzgados, Rocío desvela que pudo hablar con el abogado de Omar Montes, que trató de llegar a un acuerdo con ella. "Él quería un acuerdo de risa", asegura Rocío, "la condición que me ponía era que no pidiera la prueba de paternidad y que no saliera en la tele por una mensualidad de tres cifras".

El intento de acuerdo hizo saltar las alarmas de Rocío, que no entiende por qué Omar muestra tanto interés en su silencio si cree que no es su hijo. "¿Si crees que no es tu hijo por qué me ofreces una mensualidad? ¿Por qué pagas por algo que no es tuyo?", pregunta Rocío Muñoz.

Hoy, Rocío Muñoz rompe su silencio y desvela todo lo que ha vivido durante estos meses y sus miedos ante el inminente nacimiento de su hijo. ¡Dale al play para verlo!