Ami Bondía, la fan de Alejandro Sanz que pasó de presentarse por sorpresa en su casa a trabajar con él

Ami Bondía tiene la historia que cualquier fan de un artista desearía. Pasó de soñar con conocer a Alejandro Sanz a formar parte de su equipo profesional, convirtiéndose en su jefa de prensa.

Todo comenzó cuando tenía 15 años y descubrió a Alejandro Sanz. Su música le llegó al corazón y empezó a ir a sus conciertos y a relacionarse con otras fans, formando una comunidad.

Pronto su obsesión por conocer al artista llevó a Ami a presentarse en su casa varias veces. Finalmente, en una de esas visitas a casa de Alejandro, el cantante la vio mientras fuera estaba lloviendo y la invitó a pasar. "Me invitó a tomar un café", afirma.

Desde entonces, Ami descubrió que no quería que su relación se limitase a la de fan-artista, sino que quería formar parte del equipo profesional de Alejandro Sanz. Por eso, decidió estudiar Periodismo y encaminar su carrera a su objetivo.

Tras dejar el currículum en la agencia de representación de Alejandro Sanz, terminaron llamándola. Fue entonces cuando empezó lo que hoy no solo es un sueño cumplido, sino el giro que le cambió la vida. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!