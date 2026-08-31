EXCLUSIVA
La confesión con la que Rocío Muñoz rompe a llorar: "Lo peor que me pueden hacer es amenazar con que se van a llevar a mi hijo"
La joven que dice estar embarazada de Omar Montes sale de cuentas y confiesa el temor que rodea su parto. Tras las supuestas amenazas y presiones que ha recibido durante el embarazo, confiesa que tiene miedo por la posibilidad de que se lleven al bebé el día del parto.
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Rocío Muñoz, la joven esteticista que asegura estar embarazada del cantante Omar Montes, se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para desvelar lo complicada que ha sido la última etapa de su embarazo. Un embarazo que está a punto de llegar a su fin, ya que hoy mismo sale de cuentas.
Durante estos meses, Rocío afirma haber recibido amenazas y presiones para interrumpir su embarazo. Pese a todo y a que Omar nunca ha confirmado ser el padre, ella siempre ha tenido claro que seguiría adelante con su hijo.
La joven ha llegado a verse las caras con Omar Montes en los juzgados durante estos meses tras observar un hackeo en su móvil. El mismo móvil que utilizó para grabar conversaciones que mantenía con el cantante y con su entorno cuando comenzó a sentirse amenazada.
"El daño más grande que me pueden hacer es amenazar con que se van a llevar a mi hijo el día del parto", confiesa en una entrevista en exclusiva para Y ahora Sonsoles, entre lágrimas.
La joven rompe a llorar y asegura que "no conoce a ninguna madre que haya tenido que pasar por el embarazo que ella está pasando". "No me lo merezco, no es justo", sentencia.
Rocío está más cerca de dar a luz a uno de los bebés más polémicos del año. ¿Cómo estará viviendo Omar Montes el último tramo del embarazo de su supuesto hijo?
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