Testigo del accidente en una atracción de Madrid en el que un hombre se ha roto las dos piernas: "Le vimos colgando"

La Guardia Civil investiga un accidente en un parque de atracciones de Madrid. Un hombre ha resultado herido de las dos piernas mientras montaba en una montaña rusa, fracturándose ambas extremidades.

Por el momento, se desconoce qué pudo ocasionar las heridas. Algunas hipótesis apuntan a que el hombre pudo desvanecerse y por eso su cuerpo podría haber impactado descontroladamente contra la atracción.

"Vimos a un hombre colgando por el lado del vagón", afirma Fran, un testigo del accidente, "estaba completamente desnudo y golpeándose tanto con el vagón como con los raíles". Según nos cuenta, la atracción no se paró inmediatamente, sino que siguió un par de minutos: "El hombre completó el recorrido".

Por ahora la atracción, que es una de las más famosas del parque, se encuentra cerrada y en revisión. La Guardia Civil trata de descubrir qué le ha ocurrido a la víctima de este trágico accidente.

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