Sophia conquista a Antonio Orozco y Luis Fonsi: La reacción de los coaches a esta talent

Sophia volvía al escenario de La Voz Kids para repetir su interpretación de ‘Antes de ti’ de Mon Laferte. Una actuación que le abrió las puertas al programa en las Audiciones a ciegas y que ahora ha emocionado de nuevo a los coaches; en especial a Luis Fonsi y a Antonio Orozco.

“Tú naciste para estar sobre un escenario”, le ha dejado claro el puertorriqueño: “Tú eres una estrella”. Los padres, muy emocionados, agradecían al igual que la talent las bonitas palabras a Fonsi. Ahora bien, Orozco no quiso quedarse atrás y se dirigió igualmente a la joven.

El catalán empezaba mostrando su sorpresa al enterarse que Sophía había salido al plató estando enferma; algo que no había conseguido notar. “Tu voz ha estado a un nivel tan elevado como tu interpretación, como tu saber estar, tu escena, pero sobre todo, yo nunca había visto una cosa tan completa”, dijo Orozco antes de complementar a su compañero: “Has nacido para estar en un sitio como ese”.

La competitividad de esta edición de La Voz Kids está siendo histórica. Y es que, a pesar de su espectacular actuación, la talent está ahora en la zona roja a la espera de pelear por su acceso a la final. ¿Lo conseguirá? Por el momento, dale play al vídeo y revive este emocionante momento de la velada.

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