Debate
Toples en la piscina, ¿derecho o provocación?: "No es lo mismo el pecho de un hombre que el de una mujer"
¿Deberían las mujeres poder quitarse la parte de arriba del bikini en las piscinas públicas? Un debate con multitud de opiniones que hemos abierto en el plató de Y ahora Sonsoles.
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Comienza el verano y, aunque parece un tiempo de desconexión y tranquilidad, hay un tema que aún levanta muchas ampollas: ¿pueden las mujeres hacer toples en las piscinas comunitarias o públicas?
Mientras muchas personas creen que no es respetuoso quitarse la parte de arriba delante de niños o de otros adultos, hay mujeres que no entienden por qué deben esconder su cuerpo, mientras los hombres pueden ir sin camiseta sin problema. Una de las que se posicionan a favor de hacer toples en la piscina es Mirtha.
Mirtha defiende que todas las mujeres deberían poder mostrar su cuerpo sin que otras personas lo sexualicen. "Sí que siento que a veces se nos quedan mirando", afirma.
En el otro extremo tenemos a Tamara, una mujer que dejó de hacer toples porque se sentía incómoda y no volverá a hacerlo. "Considero que no es lo mismo el pecho de un hombre que el de una mujer", señala Tamara.
El debate está servido y hay opiniones de todo tipo. Y tú, ¿qué crees? ¿Deberían las mujeres poder ir sin la parte de arriba del bikini en la piscina? ¡Cuéntanoslo!
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