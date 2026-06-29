Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Debate

Toples en la piscina, ¿derecho o provocación?: "No es lo mismo el pecho de un hombre que el de una mujer"

¿Deberían las mujeres poder quitarse la parte de arriba del bikini en las piscinas públicas? Un debate con multitud de opiniones que hemos abierto en el plató de Y ahora Sonsoles.

Toples

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Comienza el verano y, aunque parece un tiempo de desconexión y tranquilidad, hay un tema que aún levanta muchas ampollas: ¿pueden las mujeres hacer toples en las piscinas comunitarias o públicas?

Mientras muchas personas creen que no es respetuoso quitarse la parte de arriba delante de niños o de otros adultos, hay mujeres que no entienden por qué deben esconder su cuerpo, mientras los hombres pueden ir sin camiseta sin problema. Una de las que se posicionan a favor de hacer toples en la piscina es Mirtha.

Mirtha defiende que todas las mujeres deberían poder mostrar su cuerpo sin que otras personas lo sexualicen. "Sí que siento que a veces se nos quedan mirando", afirma.

En el otro extremo tenemos a Tamara, una mujer que dejó de hacer toples porque se sentía incómoda y no volverá a hacerlo. "Considero que no es lo mismo el pecho de un hombre que el de una mujer", señala Tamara.

El debate está servido y hay opiniones de todo tipo. Y tú, ¿qué crees? ¿Deberían las mujeres poder ir sin la parte de arriba del bikini en la piscina? ¡Cuéntanoslo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Omar Montes

Omar Montes no actuará en el Orgullo de Madrid tras el aluvión de críticas: "La organización ha preferido que no lo hiciese"

Massiel

Massiel, momentos antes de ser nombrada Hija Adoptiva de Gijón: "De salud estoy bien, dentro de lo que cabe"

Padre Damián

El Padre Damián habla de la paternidad y el amor tras retirarse: "Estoy abierto a lo que venga"

Toples
Debate

Toples en la piscina, ¿derecho o provocación?: "No es lo mismo el pecho de un hombre que el de una mujer"

Antonio Orozco
Mejores momentos | Asaltos

Sophia conquista a Antonio Orozco y Luis Fonsi: La reacción de los coaches a esta talent

Pere Grau
Actualidad

La presunta asesina de Manresa le dijo a un vecino que su expareja falleció en un accidente, no por una intoxicación

Una enfermera de 41 años ha sido detenida por presuntamente envenenar a su pareja mediante una intoxicación con fármacos. No quiso que se le practicase una autopsia tras su muerte y, en medio del caos, celebraba una fiesta para Paco, su nuevo novio.

Vecinos Venezuela
Terremoto en Venezuela

Vecinos de Venezuela se organizan para buscar a sus propias familias entre los escombros: "No hay otra forma, necesitamos ayuda"

El terremoto sigue sacudiendo Venezuela, que aún trata de sacar afectados de entre los escombros, mientras las cifras de fallecidos y heridos aumentan por momentos. Roberto se ha lanzado a las calles a buscar a sus padres, desaparecidos entre los escombros.

Manuel Félix

El periodista Manuel Félix denuncia el caos en Venezuela tras el terremoto: "Es un país fallido"

Familia gallega

Mari Paz, hermana de la familia gallega desaparecida en Venezuela: "Sé que los milagros existen, pero necesitamos más rescatistas"

Antonio Orozco y Triana en La Voz Kids

“¿Me puedo hacer un selfie contigo?”: Antonio Orozco pasa de coach a fan de Triana

Publicidad