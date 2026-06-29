Toples en la piscina, ¿derecho o provocación?: "No es lo mismo el pecho de un hombre que el de una mujer"

Comienza el verano y, aunque parece un tiempo de desconexión y tranquilidad, hay un tema que aún levanta muchas ampollas: ¿pueden las mujeres hacer toples en las piscinas comunitarias o públicas?

Mientras muchas personas creen que no es respetuoso quitarse la parte de arriba delante de niños o de otros adultos, hay mujeres que no entienden por qué deben esconder su cuerpo, mientras los hombres pueden ir sin camiseta sin problema. Una de las que se posicionan a favor de hacer toples en la piscina es Mirtha.

Mirtha defiende que todas las mujeres deberían poder mostrar su cuerpo sin que otras personas lo sexualicen. "Sí que siento que a veces se nos quedan mirando", afirma.

En el otro extremo tenemos a Tamara, una mujer que dejó de hacer toples porque se sentía incómoda y no volverá a hacerlo. "Considero que no es lo mismo el pecho de un hombre que el de una mujer", señala Tamara.

El debate está servido y hay opiniones de todo tipo. Y tú, ¿qué crees? ¿Deberían las mujeres poder ir sin la parte de arriba del bikini en la piscina? ¡Cuéntanoslo!

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