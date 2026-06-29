Terremoto en Venezuela
Vecinos de Venezuela se organizan para buscar a sus propias familias entre los escombros: "No hay otra forma, necesitamos ayuda"
El terremoto sigue sacudiendo Venezuela, que aún trata de sacar afectados de entre los escombros, mientras las cifras de fallecidos y heridos aumentan por momentos. Roberto se ha lanzado a las calles a buscar a sus padres, desaparecidos entre los escombros.
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La tragedia en Venezuela continúa dejando imágenes y cifras devastadoras. El número de fallecidos asciende a 1450 y el de heridos, a 3150, mientras al menos 12.721 personas han sido afectadas por el terremoto.
Las labores de rescate continúan y cientos de familias buscan a sus allegados, con la esperanza de que aparezcan con vida entre los escombros. Unos trabajos ante los que las autoridades venezolanos piden ayuda.
Roberto es un joven venezolano que busca a sus padres, desaparecidos en el terremoto. Ante la falta de ayudas y rescatistas, se ha lanzado a las calles, donde junto a amigos y vecinos de la zona trata de dar con su familia.
"No hay otra forma, necesitamos encontrar los cuerpos de nuestros familiares", advierte Roberto, "pero necesitamos ayuda, maquinaria pesada para poder seguir avanzando".
Por el momento, han encontrado varias pertenencias, pero aún no han encontrado a sus padres. Un trabajo ante el que los vecinos se unen y no pierden la esperanza.
Venezuela atraviesa uno de los peores desastres naturales de su historia. Un terremoto que se ha llevado miles de vidas y que ha colapsado el país al completo.
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