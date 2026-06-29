Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Terremoto en Venezuela

Vecinos de Venezuela se organizan para buscar a sus propias familias entre los escombros: "No hay otra forma, necesitamos ayuda"

El terremoto sigue sacudiendo Venezuela, que aún trata de sacar afectados de entre los escombros, mientras las cifras de fallecidos y heridos aumentan por momentos. Roberto se ha lanzado a las calles a buscar a sus padres, desaparecidos entre los escombros.

Vecinos Venezuela

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La tragedia en Venezuela continúa dejando imágenes y cifras devastadoras. El número de fallecidos asciende a 1450 y el de heridos, a 3150, mientras al menos 12.721 personas han sido afectadas por el terremoto.

Las labores de rescate continúan y cientos de familias buscan a sus allegados, con la esperanza de que aparezcan con vida entre los escombros. Unos trabajos ante los que las autoridades venezolanos piden ayuda.

Roberto es un joven venezolano que busca a sus padres, desaparecidos en el terremoto. Ante la falta de ayudas y rescatistas, se ha lanzado a las calles, donde junto a amigos y vecinos de la zona trata de dar con su familia.

"No hay otra forma, necesitamos encontrar los cuerpos de nuestros familiares", advierte Roberto, "pero necesitamos ayuda, maquinaria pesada para poder seguir avanzando".

Por el momento, han encontrado varias pertenencias, pero aún no han encontrado a sus padres. Un trabajo ante el que los vecinos se unen y no pierden la esperanza.

Venezuela atraviesa uno de los peores desastres naturales de su historia. Un terremoto que se ha llevado miles de vidas y que ha colapsado el país al completo.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Vecinos Venezuela

Vecinos de Venezuela se organizan para buscar a sus propias familias entre los escombros: "No hay otra forma, necesitamos ayuda"

Manuel Félix

El periodista Manuel Félix denuncia el caos en Venezuela tras el terremoto: "Es un país fallido"

Familia gallega

Mari Paz, hermana de la familia gallega desaparecida en Venezuela: "Sé que los milagros existen, pero necesitamos más rescatistas"

Antonio Orozco y Triana en La Voz Kids
Mejores momentos | Asaltos

“¿Me puedo hacer un selfie contigo?”: Antonio Orozco pasa de coach a fan de Triana

terremoto en Venezuela.
Tragedia en Venezuela

"Mi familia estuvo más de 48 horas quitando piedras": el desgarrador relato de Andrés Baptista tras perder a su primo y a su novia en el terremoto

Lydia Bosch
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Lydia Bosch, a punto de ser abuela

Lydia Bosch atraviesa uno de sus mejores momentos, tanto profesional como personalmente. Hoy, la actriz nos cuenta cómo afronta esta nueva y emocionante etapa de su vida

“De lo que podía haber sido, a lo que va a ser”: la reacción de Jorge Fernández a la tirada de Raquel
Mejores momentos | 29 junio

“De lo que podía haber sido, a lo que va a ser”: la reacción de Jorge Fernández a la tirada de Raquel

El panel con bote nos ha tenido en tensión hasta el último momento para descubrir quién jugaría la Gran final.

De 0 a 650 euros: así completa Andrea un fabuloso panel

De 0 a 650 euros: así completa Andrea un fabuloso panel

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”

Jorge Fernández felicita a Borja: “¡Has hecho bien hasta la ola!”

Suceso en El Álamo.

Tres detenidos por el apuñalamiento de 'Camarón' en El Álamo (Madrid): “Perro, te parto el pescuezo”

Publicidad