Massiel, momentos antes de ser nombrada Hija Adoptiva de Gijón: "De salud estoy bien, dentro de lo que cabe"

Massiel recibe hoy un homenaje de lo más especial en Gijón, la ciudad donde pasó su infancia y adolescencia. Allí, los vecinos la nombran Hija Adoptiva de la ciudad.

La gala tiene lugar en el teatro de Jovellanos, donde el pueblo gijonés podrá mostrarle su apoyo y su cariño a Massiel. Un gesto que la artista recordará para toda la vida.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con ella a las puertas del teatro, donde multitud de fans estaban esperándola. "Significa mucho para mí", afirma, "siempre me he considerado asturiana".

Hace alrededor de un año, Massiel anunciaba que padecía un cáncer de pulmón que hacía saltar las alarmas. Sin embargo, confirma que ahora está en un buen momento: "De salud estoy bien, dentro de lo que cabe".

Aunque Massiel nació en Madrid, sus padres son gijoneses y la cantante guarda una relación muy especial con las tierras asturianas que la vieron crecer y hoy vuelve a sus orígenes. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

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