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Omar Montes no actuará en el Orgullo de Madrid tras el aluvión de críticas: "La organización ha preferido que no lo hiciese"

Nuestro colaborador Nacho Gay ha podido hablar con el mánager de Omar Montes, que nos confirma que finalmente no actuará en el Orgullo de la capital. Una decisión que llega tras la cantidad de críticas que ha recibido en redes sociales.

Omar Montes

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Omar Montes está ahora mismo en el epicentro de todas las miradas. Su batalla judicial con Rocío Muñoz, la joven que dice estar embarazada del cantante, avanza y podría llegar a los tribunales. Sin embargo, esta vez el cantante es noticia por otro asunto.

Rocío Muñoz

En plena polémica, el cantante se ha vuelto a ver envuelto en un nuevo escándalo. Omar ha sido uno de los artistas elegidos para cantar en el Orgullo madrileño, algo que para muchos ha sido objeto de críticas.

Muchas personas en redes sociales han afirmado que Omar Montes no era digno de poner voz a una fiesta LGTBIQ+ después de haber hecho comentarios polémicos y tachados de homófobos en ocasiones anteriores. Por eso, su mánager ha anunciado que finalmente Omar Montes no actuará en Madrid.

Nuestro colaborador Nacho Gay, que ha hablado con el mánager de Omar, afirma que el concierto estaba organizado por una empresa privada que, a raíz de las críticas, "habría preferido que no lo hiciese", dejando claro que iba a hacerlo gratis en apoyo del colectivo.

Pese a que el mánager asegura que es la organización la que habría decidido que se cancelase el concierto, la versión de la empresa es diferente y sostienen que el concierto nunca llegó a confirmarse. ¿Se ha cancelado el concierto ante el estallido de la polémica?

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