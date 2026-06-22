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Esta tarde en Y ahora Sonsoles recibimos a Rocío Muñoz que asegura estar embaraza de Omar Montes

Rocío Muñoz Martín se sentará en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar de su embarazo, del que asegura que el padre sería el cantante Omar Montes.

Omar Montes

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Rocío Muñoz Martín se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablar sobre uno de los temas que más titulares ha generado en los últimos meses: su embarazo de siete meses, del que asegura que el padre sería el cantante Omar Montes.

La historia se remonta a 2024. Por aquel entonces, Omar mantenía una relación con Lola Romero desde hacía cuatro años. Sin embargo, fue ese mismo año cuando el artista conoció a Rocío Muñoz. Lo que comenzó como un contacto ocasional fue convirtiéndose en una relación cada vez más cercana, hasta que, según relata Rocío, ambos habrían mantenido su primer encuentro íntimo en octubre de ese año.

Meses después, la situación dio un giro inesperado. Cinco meses después de aquel supuesto primer encuentro, Lola Romero anunciaba públicamente que estaba embarazada y esperaba un hijo junto al cantante. Una noticia que parecía consolidar la felicidad de la pareja, pero que pronto se vio sacudida por una nueva revelación.

Fue entonces cuando Rocío aseguró que ella también estaba esperando un bebé del intérprete, una declaración que abrió una gran polémica y puso en cuestión la estabilidad de la historia familiar que se estaba construyendo alrededor del artista.

Mientras el pequeño Ismael, hijo de Omar Montes y Lola Romero, nació el pasado octubre de 2025, ahora todas las miradas están puestas en el inminente nacimiento del que podría ser el segundo hijo del cantante. La jóven esteticista ya ha anunciado que también espera un niño y hoy contará todos los detalles sobre su embarazo.

No te pierdas esta exclusiva y sigue todos los detalles en el programa de hoy, a las 17:00.

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