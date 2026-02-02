La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

El nuevo cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra ha comenzado la visita deseando ser el que presencie el bote de Manu o de Rosa. De momento, su tarea ha sido acumular segundos en las pruebas y su gran oportunidad ha llegado con La Pista. Ahí, la efectividad de Javier Veiga ha sido máxima: ¡ha acertado a la primera!

Su duelo contra Elena Furiase se ha remontado hasta el año 1985. Es habitual que los invitados bromeen con esta fecha y con su edad, y ambos han asegurado que aún no habían nacido. Sin embargo, Javier se ha delatado con la forma en la que ha conseguido el pleno. Ha reconocido ‘Bailaré sobre tu tumba’, de Seguridad Social, pero no ha sido sólo eso: se ha gustado, lo ha disfrutado y lo ha celebrado incluso antes de que Roberto Leal le confirmara la victoria.

“Sí que habías nacido”, ha apuntillado Elena, mientras que el actor se ha rendido a la evidencia. Se sabía toda la letra de la canción. ¡Revive este momento en el vídeo!