Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de febrero

La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

El actor ha intentado despistar a Elena Furiase, pero ha quedado desenmascarado con lo rápido que ha conseguido el pleno en este duelo.

La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El nuevo cuarteto de invitados que ha llegado a Pasapalabra ha comenzado la visita deseando ser el que presencie el bote de Manu o de Rosa. De momento, su tarea ha sido acumular segundos en las pruebas y su gran oportunidad ha llegado con La Pista. Ahí, la efectividad de Javier Veiga ha sido máxima: ¡ha acertado a la primera!

Su duelo contra Elena Furiase se ha remontado hasta el año 1985. Es habitual que los invitados bromeen con esta fecha y con su edad, y ambos han asegurado que aún no habían nacido. Sin embargo, Javier se ha delatado con la forma en la que ha conseguido el pleno. Ha reconocido ‘Bailaré sobre tu tumba’, de Seguridad Social, pero no ha sido sólo eso: se ha gustado, lo ha disfrutado y lo ha celebrado incluso antes de que Roberto Leal le confirmara la victoria.

“Sí que habías nacido”, ha apuntillado Elena, mientras que el actor se ha rendido a la evidencia. Se sabía toda la letra de la canción. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

Manuel Velasco

Manuel Velasco, el último director que trabajó con Fernando Esteso: "Le preocupaba que se notaran sus problemas de salud"

Urdangarin

La infanta Cristina, "destrozada" tras la entrevista de Iñaki Urdangarin: "Lo está pasando muy mal y consideran que es un cobarde"

Ricardo
Última hora

Ricardo, incapaz de volver a casa por el retraso de los trenes: "Tuve que alquilar un coche por 400 euros"

Ruth
Nos lo cuenta

Saquean la casa de los padres de Ruth tras ser desalojados por el temporal: "Les han quitado la vida entera"

Vacunas
Hablamos con ella

Carolina, madre afectada por las vacunas caducadas: "Cuando la enfermera fue a ponérsela a mi hijo se dio cuenta de la fecha"

El problema de las vacunas caducadas se extiende a otras comunidades. Después de que en País Vasco se admitiera haber administrado casi 200, salen a la luz nuevos casos en otros puntos de España.

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"
Receta de aprovechamiento

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"

Joseba Arguiñano ha elaborado una receta de huevos tontos con mucha tradición. ¿Sabes por qué la llaman "engañamaridos"?

Santiago Segura

Santiago Segura, sobre la revisión de la obra de Fernando Esteso: "Me revienta bastante que se intente juzgar con los ojos de hoy"

Hijo Fernando Esteso

Hablamos con el hijo de Fernando Esteso tras su fallecimiento: "Le hubiera gustado que los premios se dieran en vida"

El despertar

'El Despertar', el plan de 6.800 jóvenes un sábado tarde: "Esto no va ni de izquierdas ni de derechas"

Publicidad