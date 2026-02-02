Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de febrero

Candela González debuta en Pasapalabra con un triunfo ‘algo pequeñito’ en La Pista

La actriz ha conseguido ganar su duelo contra Marwán en la prueba musical, aunque llevándose sólo un segundo para Rosa.

Candela González debuta en Pasapalabra con un triunfo ‘algo pequeñito’ en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El nuevo cuarteto de invitados de Pasapalabra ha llegado con una debutante. Candela González ha comenzado su primera visita al concurso y, en La Pista, ha hecho buena la suerte del principiante contra Marwán. Eso sí, ha sido un triunfo como la canción que ha acertado: ‘Algo pequeñito’, porque ha acertado cuando ya sólo quedaba un segundo en juego. No obstante, todo suma y la prueba ha dejado un triplete de victorias para Rosa, destacando el pleno de Javier Veiga.

La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

Tanto Candela como Marwán han estado muy perdidos con su canción a pesar de que Roberto Leal estaba seguro de que la conocían. Es verdad que el primer fragmento ha sido muy escaso, pero tras el segundo estaban igual de bloqueados. El presentador ha intentado orientarles revelando que el cantante representó a España en Eurovisión justo con este tema.

Candela se ha quedado a punto de acertar cuando Roberto ha dado el título con otras palabras, pero no ha sido exacta. Por su parte, Marwán ha provocado las risas al responder: “Algo ínfimo”. ¡No te pierdas este divertido duelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Candela González debuta en Pasapalabra con un triunfo ‘algo pequeñito’ en La Pista

Candela González debuta en Pasapalabra con un triunfo ‘algo pequeñito’ en La Pista

La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

Manuel Velasco

Manuel Velasco, el último director que trabajó con Fernando Esteso: "Le preocupaba que se notaran sus problemas de salud"

Urdangarin
Lo vemos

La infanta Cristina, "destrozada" tras la entrevista de Iñaki Urdangarin: "Lo está pasando muy mal y consideran que es un cobarde"

Ricardo
Última hora

Ricardo, incapaz de volver a casa por el retraso de los trenes: "Tuve que alquilar un coche por 400 euros"

Ruth
Nos lo cuenta

Saquean la casa de los padres de Ruth tras ser desalojados por el temporal: "Les han quitado la vida entera"

El desbordamiento del río Guadalete obligó a los vecinos de Jerez de la Frontera a desalojar sus casas. Una situación que algunos aprovecharon para hacer el mal.

Vacunas
Hablamos con ella

Carolina, madre afectada por las vacunas caducadas: "Cuando la enfermera fue a ponérsela a mi hijo se dio cuenta de la fecha"

El problema de las vacunas caducadas se extiende a otras comunidades. Después de que en País Vasco se admitiera haber administrado casi 200, salen a la luz nuevos casos en otros puntos de España.

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"

Santiago Segura

Santiago Segura, sobre la revisión de la obra de Fernando Esteso: "Me revienta bastante que se intente juzgar con los ojos de hoy"

Hijo Fernando Esteso

Hablamos con el hijo de Fernando Esteso tras su fallecimiento: "Le hubiera gustado que los premios se dieran en vida"

Publicidad