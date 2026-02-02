Candela González debuta en Pasapalabra con un triunfo ‘algo pequeñito’ en La Pista

El nuevo cuarteto de invitados de Pasapalabra ha llegado con una debutante. Candela González ha comenzado su primera visita al concurso y, en La Pista, ha hecho buena la suerte del principiante contra Marwán. Eso sí, ha sido un triunfo como la canción que ha acertado: ‘Algo pequeñito’, porque ha acertado cuando ya sólo quedaba un segundo en juego. No obstante, todo suma y la prueba ha dejado un triplete de victorias para Rosa, destacando el pleno de Javier Veiga.

Tanto Candela como Marwán han estado muy perdidos con su canción a pesar de que Roberto Leal estaba seguro de que la conocían. Es verdad que el primer fragmento ha sido muy escaso, pero tras el segundo estaban igual de bloqueados. El presentador ha intentado orientarles revelando que el cantante representó a España en Eurovisión justo con este tema.

Candela se ha quedado a punto de acertar cuando Roberto ha dado el título con otras palabras, pero no ha sido exacta. Por su parte, Marwán ha provocado las risas al responder: “Algo ínfimo”. ¡No te pierdas este divertido duelo en el vídeo!