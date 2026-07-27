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Familia de forzudos capaz de mover 18 toneladas con las partes del cuerpo: aseguran que todo se basa en el sacrificio y la disciplina

Luis y Emilio, son padre e hijo y llevan el mismo estilo de vida. Estos deportistas han conseguido cosas inimaginables y dejar con la boca abierta a más de uno.

Fuerza

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Hoy conocemos la historia de Luis y Emilio, su hijo, que son capaces de llevar a acabo ejercicios extraordinarios, algo muy inusual en un ser humano promedio. Son capaces de romper barras de hierro con la boca, levantar coches o camiones, e incluso partir piedras en su cuerpo.

Todo comenzó con los entrenamientos de artes marciales donde Luis acabó convirtiéndose en uno de los referentes de la fuerza más importantes. Su hijo Emilio decidió seguir sus pasos y llevar el mismo modo de vida.

Pero, detrás de estos acontecimientos asombrosos, hay mucha disciplina detrás, una buena alimentación estricta, deporte y renuncia de alcohol, drogas, tabaco y otrs excesos por completo. La idea es hacer un sacrificio por obtener lo que realmente se quiere, como si fuese una meta clara.

Luis y Emilio han dedicado su vida a formar alumnos y transmitir los valores del kung fu. Padre e hijo viven y entrenan juntos en una casa de campo de León, donde continúan preparando nuevas exhibiciones y enseñando que, con constancia y sacrificio, todo puede conseguirse.

Emilio cuenta que su padre tiene cinco récord mundiales. El propio Emilio ha movido 4.000 kilos de autobús en plena fachada de Antena 3, pero ha confesado que su padre puede mover dieciocho toneladas con muchas de las partes de su cuerpo.

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