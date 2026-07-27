María José pide justicia para su hijo, fallecido tras ser arrollado por un barco: "Dicen que no lo vieron y me lo abrieron de lado a lado"

María José está destrozada por la terrible forma de morir que ha tenido su hijo. El joven estaba en Fuengirola cuando, junto a otras tres personas y montado en una moto de agua, un barco le arrolló, causándole la muerte.

El capitán del barco alegó que no les vieron en ningún momento, pero la madre de María José pide que se investiguen bien los hechos y la velocidad a la que iba el barco. "¿Qué estaba, leyendo el periódico?", denuncia, indignada.

La madre del fallecido cree que la policía no ha investigado lo suficiente y no entiende cómo no pudieron verle con las consecuencias que tuvo el accidente. "Me lo abrieron de lado a lado", recuerda, entre lágrimas.

Hoy, su familia pide ayuda y asegura que "no parará" hasta conseguir esclarecer la muerte de su hijo. ¿Logrará hacer justicia?

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