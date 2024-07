Los retoques estéticos abren el debate: ¿Evitar envejecer es una necesidad o una obsesión?

Para muchas personas, envejecer no es un opción. De hecho, en España ha crecido el interés y el uso de la medina estética en los últimos años.

Por si fuera poco, en nuestro país, los consumidores de medicina estética son cada vez más jóvenes y normalmente la gente empieza a retocarse a partir de los 20 años.

En Y ahora Sonsoles hemos querido llevar el debate al plató del programa, donde además hemos conocido la historia de Joan Cervera: "Es para mejorar, no para cambiar".

Por un lado, hemos contado con María López, defensora de la conocida eterna juventud y por otro lado, Ana Segura quien defiende el valor de envejecer de manera natural.

Además, hemos contado con la presencia de Ana López, experta en medicina estética.

María López ha defendido que: "soy muy presumida, muy coqueta y, por mis negocios, siempre he tenido que estar "bonita".

Una respuesta a lo que Ana Segura ha replicado que: "una cosa es la belleza y otra cosa es el envejecimiento".

Ana Segura ha defendido que hacerse viejo va en la esencia del alma: "Creo que nos estamos engañando a nosotras mismas, es un imposición de la sociedad".

A lo que María López ha señalado que: "No me arreglo para el público, pero arreglo para mí".

Nuestra colaboradora, Valeria Vegas, ha intervenido en el plató señalando que no está de acuerdo ni con una ni con la otra: "Una es más auténtica cuanto más se parece a lo que siempre ha soñado de sí misma", ha referido a la película 'Todo sobre mi madre'.

Ana López, experta en medicina ha defendido que esta práctica no es solo de mujeres, ni solo de gente mayor: "Es para todos lo público y no es obligatorio, es una herramienta".

Raquel Orozco: 21 años y casi 10.000 euros en operaciones

Las operaciones estéticas se han triplicado durante el año 2023 y es uno de los regalos más pedidos a los Reyes Magos. Las opciones van desde el conocido Botox, rinoplastia y volumen de labios.

Además, las edades que más demandan este tipo de operaciones suelen rodear la edad de los 20 años, como es el caso de Raquel Orozco.

Su primera operación fue con 16 años, en los labios: "siempre podemos ser una mejor versión de nosotros mismos", confesó en el plató de Y ahora Sonsoles.

Sin embargo, no sería su única operación ya que después de este retoque han venido más y se ha llegado a gastar hasta 8.000 euros.

¿Es bueno comenzar con este tipo de operaciones en una edad tan joven? En Y ahora Sonsoles hablamos con el doctor Luis Vecilla, quién aseguró que él y otros expertos no están a favor de comenzar con estos retoques tan pronto.

El motivo se debe a que la piel no estaría formada al completo: "No sé si es legal o no, pero la piel no está todavía formada".

Tamara Gorro y su experiencia con los retoques estéticos

Nuestra colaboradora, Tamara Gorro, ha experimentado la cirugía estética en varias ocasiones y, por eso, contamos con su valoración.

La influencer tiene claro que lo mejor es aconsejarse por grandes profesiones y ponerse en sus manos con una buena garantía, además de no hacer caso a lo que piensen los demás.