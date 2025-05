Los residentes de Navas del Rey, ¿retenidos?: "No nos dejan salir y yo estoy autorizado"

Ordenan el cierre de la residencia de Navas del Rey, donde los ancianos vivían entre ratas, suciedad y un brote de sarna sin control. Después de denunciar los hechos en nuestro programa, la Comunidad de Madrid procederá a sancionar a los dueños del centro.

Nuestro equipo ha vuelto a trasladarse hasta allí, donde hemos podido hablar con un residente. Este, a través de una ventana, habla con miedo con nuestras cámaras: "Me va a costar un disgusto el estar hablando con vosotros".

Además de asegurar que les tienen en malas condiciones y sin apenas comer, nos cuenta que no les dejan salir de allí. "Yo estoy autorizado y no me dejan", señala.

Hoy, los residentes celebran la orden de clausura de la residencia y esperan que pronto les saquen de allí. ¡No te pierdas las imágenes en el video de arriba!