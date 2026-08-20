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Las réplicas de los terromotos golpean al turismo de Granada: "Hemos sufrido muchas cancelaciones"

El turismo y los negocios en Granada están notando las bajadas y las múltiples cancelaciones en hoteles tras los terremotos acontencidos y las posteriores réplicas.

Granada

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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La madrugada del pasado sábado, un terremoto de magnitud 4,8 hizo temblar gran parte de Granada. Desde entonces, se han sucedido numerosas réplicas que, aunque no han provocado víctimas mortales ni daños materiales irreversibles, han generado preocupación e incertidumbre entre los ciudadanos. El temor ha llegado incluso al sector turístico, que comienza a notar las consecuencias.

Bares y restaurantes han cerrado sus puertas, algunos establecimientos permanecen precintados y las calles presentan una afluencia mucho menor de lo habitual. Mientras algunos hosteleros consideran que las pérdidas económicas son importantes, otros creen que se está produciendo una "psicosis colectiva". Uno de los ejemplos más llamativos se ha vivido en la Alhambra, donde 1.120 personas tenían entradas para visitar el monumento y, finalmente, ninguna acudió.

Según Juan Manuel López, secretario general de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, se han producido numerosas cancelaciones de última hora. "Los hoteles están recibiendo llamadas con mucha preocupación" por parte de los clientes, asegura. Una situación que está afectando especialmente a las reservas turísticas y que podría tener un impacto importante en el sector si se prolonga durante los próximos días.

Nicolás Chica, hostelero granadino, también confirma una "reducción importante de turistas", no solo en los monumentos, sino también en los establecimientos de hostelería. "Hemos sufrido muchas cancelaciones", explica, y reconoce que resulta especialmente duro "ver marchar a la gente con las maletas". A pesar de la situación, Chica confía en que el miedo sea pasajero y lanza un mensaje a los visitantes: "Granada es segura, vuelvan a Granada".

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