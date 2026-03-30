Audiencias
Y ahora Sonsoles repite como el magacín privado más visto de las tardes
El programa de actualidad presentado por Sonsoles Ónega continúa cautivando a los espectadores en las tardes de lunes a viernes en Antena 3.
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Y ahora Sonsoles repite como el magacín privado más visto de las tardes, líder nuevamente sobre su competidor con una media de un 9,8% y 745.000 espectadores.
El programa presentado por Sonsoles Ónega no es el único que ha conseguido imponerse a sus competidores, ya que La ruleta de la suerte, Cocina abierta de Karlos Arguiñano, Pasapalabra, El Hormiguero, Atrapa un millón, El Desafío y el Capitán en Japón también ha liderado su franja.
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Antena 3 encadena veinte meses consecutivos como la televisión líder absoluta con una media de un 12,6 % de share. Además, vence en el 80% de las jornadas del mes y vuelve a lograr los informativos, los programas y las series más vistas.
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