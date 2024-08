El regalo envenenado de Ismael a Sandra que se ha hecho viral en redes: "Pensé que se me paraba el corazón"

Ismael le ha hecho a su novia Sandra un regalo envenenado por el que se ha hecho viral en redes sociales. En alguna ocasión, ella había dicho que se tiraría por un puente, algo que su pareja se ha tomado muy en serio.

Por eso, le ha regalado un salto al vacío, algo que a ella no le ha gustado demasiado. Él ha sido sobre todo quien ha disfrutado la experiencia que ha supuesto todo un reto para Sandra.

"No me gusta, me voy a caer", decía ella. El vídeo se ha viralizado y se ha llenado de comentarios negativos hacia Ismael, con quien hemos hablado en directo. Nos ha contado que fue un regalo por amor.

Sandra ha dejado claro, eso sí, que en ningún momento pensó en dejar la relación y que al final se ha alegrado. Pensaba aún así que le iba a dar un ataque al corazón, ha dicho bromeando.

