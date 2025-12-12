Absuelven a un joven de 19 años que mantuvo relaciones con una niña de 12: "Ella tenía más madurez que una niña de su edad"

La Audiencia Provincial de Málaga amparada por el tribunal de Málaga ha absuelto a un joven de 19 años de un presunto abuso sobre una menor de 12 años y 10 meses. El Tribunal dice que el desarrollo madurativo de ambos era muy similar y no ve delito en las relaciones sexuales entre ambos, pese a que la edad de consentimiento legal en España son los 16 años.

El joven fue denunciado por la familia de la chica. En todo momento el chico defiende que fueron relaciones sexuales consentidas. Ambos iniciaron una relación y 5 meses después lo dejaron. Él fue acusado de abusos sexuales sobre la menor. El joven fue absuelto en primera instancia y fue ratificado por todas las instancias, incluida el Tribunal Supremo. La acusación de la niña de 12 años recurrió primero al Tribunal de Justicia de Andalucía y después al Supremo. El acusado termina absuelto de todos los cargos por la 'cláusula Romeo y Julieta' introducida por el artículo 183 bis del Código Penal que le exime de responsabilidad por unas circunstancias específicas.

"A él se le describe como una persona retraída e introvertida"

A pesar de la diferencia de edad, justifican que el grado de madurez y el desarrollo de ambos era similar. A él se le describe con una personalidad retraída e introvertida y mentalidad infantil sin capacidad de respuesta psicosocial. Mientras que de ella se dice que tenía un desarrollo físico superior a las chicas de su edad.

"Él había afrontado menos problemas que una persona de su edad y estaba menos desarrollado"

Daniel Torregrosa es el abogado del joven que ahora ha sido absuelto. El acusado fue absuelto en primera instancia y fue ratificado por todas las instancias, incluida el Tribunal Supremo.

Explica el abogado que su acusado tiene una madurez limitada porque "había afrontado menos problemas que una persona de su edad y tenía menos desarrollo" y que "la chica tenía más madurez que una persona de su edad". Quiere dejar patente además que la menor tenía un novio de 17 años y la familia no se había quejado. La propia familia asumía que la menor tenía la madurez suficiente para mantener ese tipo de relaciones.

