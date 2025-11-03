Antena 3 LogoAntena3
El reencuentro de Antonio, un bebé robado, con su hermana biológica: "Antes de morir, mi padre me dijo que le buscara"

Antonio descubrió hace apenas unos meses que tenía una hermana, Luna. Hoy, después de hacerse las pruebas genéticas, se ven por primera vez tras conocer los resultados.

Antonio es un bebé robado. Su familia le adoptó con 9 años, pagando un millón de pesetas por él, algo que le despertó la necesidad de conocer sus orígenes.

Tras años de investigación, Antonio descubrió que era un bebé robado. Sus padres biológicos creían que su bebé nació muerto e, incluso, llegaron a poner una tumba con su nombre. "Mis padres me 'enterraron'", asegura.

Hace apenas unos meses, Luna, una mujer que buscaba a su hermano biológico, se puso en contacto con él por redes sociales. "Ya me he ilusionado con otras tres personas, así que no quise ilusionarme sin pruebas", nos cuenta.

Aunque al principio le dio miedo y decidió evitar el tema, Antonio finalmente decidió salir de dudas y aceptó. Hoy, ambos se han realizado una prueba de ADN que es concluyente: hay un 99,9% de probabilidad de que ambos sean hermanos biológicos completos por parte de uno de los progenitores.

"Tuve que leer el correo varias veces cuando me llegó, no me lo podía creer", nos cuenta Luna, "a mi padre le dijeron que el bebé había muerto de un infarto, pero no llegó a verlo".

Aquella versión no le cuadraba a Luna y por eso decidió investigar su pasado, que le ha llevado hasta Antonio. "Mi padre antes de morir me dijo que buscara a mi hermano y que no estaba muerto", afirma Luna.

Ambos se han reencontrado en nuestro programa por primera vez tras conocer los resultados de la prueba y se han fundido en un abrazo único. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

El reencuentro de Antonio, un bebé robado, con su hermana biológica: "Antes de morir, mi padre me dijo que le buscara"

