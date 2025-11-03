Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 3 de noviembre

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde

La muerte de Timur ha dejado un vacío imposible de llenar, pero también le ha recordado quién es. Una vez más, incluso en la oscuridad, Bahar siempre encuentra una forma de volver a brillar.

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde

Publicidad

Después de todo lo vivido, Bahar ha vuelto a mirar al frente. Sabe que no puede cambiar el pasado, pero sí decidir cómo seguir. En silencio, se reafirma en su lucha. Ser humano, piensa, significa seguir viviendo pese a todo. Y ser madre, el motivo más bello para hacerlo.

Aunque la pérdida ha sido devastadora, Bahar no se rinde. Se levanta con más coraje que nunca, decidida a guiar a sus hijos a través del dolor. Reconoce que ha caído muchas veces, pero también que ha aprendido a levantarse. Que ha sentido tristeza, pero también ha aprendido a sonreír. Porque, al final, es madre y esa es su mayor fuerza.

Con el corazón roto, Bahar da un paso al frente. La tragedia de Timur marca el final de un capítulo, pero también el inicio de otro. La vida continúa, y ella está lista para vivirla.

Como las flores en primavera, Bahar siempre vuelve a renacer. Y esta vez, nada ni nadie podrá detenerla.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde

“Por mis hijos, seguiré”: Bahar promete levantarse tras la muerte de Timur y demuestra que una madre nunca se rinde

Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe comienza a conocer la colonia y a sus trabajadores

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

Capítulo 428 de Sueños de libertad; 3 de noviembre: Digna, desesperada, busca el perdón de Marta

Pelayo anima a Marta a que intente perdonar a Digna: “Mi tía se debe pensar que la odio cuando sé por lo que está pasando”
Capítulo 428

Pelayo anima a Marta a que intente perdonar a Digna: “Mi tía se debe pensar que la odio cuando sé por lo que está pasando”

¿Qué haría Antonio Velázquez ante estas encrucijadas? ¡Podemos a prueba al actor!
Contenido exclusivo

¿Qué haría Antonio Velázquez ante estas encrucijadas? ¡Ponemos a prueba al actor!

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa
Capítulo 428

Tasio se disculpa con Andrés por lo ocurrido el día de la explosión y le cuenta que Brossard tiene el control de la empresa

El joven va a visitar a su hermano al hospital después de que haya despertado.

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”
Capítulo 428

Carmen y David hablan sobre Tasio: “Lo que vosotros tenéis es lo más bonito que hay en la vida”

La complicidad entre Carmen y David crece y ella le cuenta que Tasio pasa ahora por un mal momento.

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

Damián explota contra los Merino y les reprocha que hayan votado en favor de Massina: “Ha sido peor el remedio que la enfermedad”

La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"

La emoción de Adriana Ugarte al reencontrarse con Peter Vives y Rubén Cortada en Sira: "Los amo tanto"

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida

Ferit la olvida y Serter vuelve a su vida: Pelin se adentra en un nuevo infierno en Una nueva vida

Publicidad