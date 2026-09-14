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Concha Galán, la presentadora que fue despedida por estar embarazada: "Me dijeron que no quedaba bien"

Estaba en el mejor momento de su carrera cuando decidieron sustituirla en el programa que presentaba. El motivo: consideraban que una mujer embarazada no daba buena imagen.

Concha Galán

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Concha Galán fue una de las presentadoras más famosas de los años 90. Fue una chica Hermida y pronto consiguió presentar su propio programa, cumpliendo un sueño que se acabó de manera inesperada.

Mientras presentaba su programa y en mitad de su mejor etapa profesional, Concha se quedó embarazada. Sin embargo, ella siguió trabajando con normalidad y durante los primeros meses apenas era notable su embarazo. "Estaba de seis meses y no se me notaba nada", señala.

Fue unas horas antes del inicio de uno de los programas, en maquillaje, cuando le comunicaron que ese día ya no presentaría ella. Habían buscado una sustituta para Concha y el motivo que le dieron la indignó profundamente: creían que una mujer embarazada no daba buena imagen.

"Me dijeron que aunque en ese momento no se me notara, la barriga crecería y no quedaba bien", recuerda Concha, "y en ese momento te lo tragas".

En aquel momento Concha no fue consciente de lo que estaba viviendo, pero echando la vista atrás, denuncia su caso como una discriminación. Algo que, desgraciadamente, siguen sufriendo muchas mujeres cuyas carreras se ven condicionadas por la maternidad.

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