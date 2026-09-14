Diego, viudo de Francisca Cadenas, tras el regreso de los presuntos asesinos a Hornachos: "Lolo es el causante de todo"

El 11 de marzo la Guardia Civil encontraba en casa de dos vecinos de Hornachos (Badajoz) los restos óseos de Francisca Cadenas. Nueve años después de su desaparición, se encontraba el cuerpo sin vida de la mujer enterrado en casa de Juli y Lolo, dos hermanos conocidos del pueblo.

Los dos hermanos están en prisión provisional, mientras se continúa investigando el caso. Hace apenas unos días, el informe de la inspección ocular revelaba nuevos detalles de lo que pudo ocurrirle a Francisca y chocaba de frente con la versión de los detenidos.

Juli y Lolo han regresado a Hornachos para la reconstrucción del crimen. Una reaparición que ha hecho estallar a los vecinos, que se han agolpado a la puerta de la casa entre gritos e insultos hacia los hermanos.

Diego, el viudo de Francisca Cadenas, se ha mostrado indignado ante el regreso de Juli y Lolo a Hornachos. "El Lolo es el causante de todo lo que ha pasado aquí, el que se quiere escapar", afirma Diego, "todo lo que les han gritado es poco".

Según Juli, fue él quien, en un ataque de ira, golpeó a Francisca Cadenas cuando supuestamente le sorprendió consumiendo cocaína y la mató sin querer. Sin embargo, según el informe, Francisca Cadenas presentaba marcas en las muñecas de bridas, señal de que pudo ser atada a propósito.

La versión de los detenidos deja fuera del crimen a Lolo, aunque hay quien sospecha que este fue el presunto autor intelectual del asesinato. "Lolo dice que no sabe nada, ¿creéis que va a decir ahora la verdad después de nueve años?", advierte el viudo de Francisca Cadenas.

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