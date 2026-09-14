Entrevista
Lola Índigo antes de su estreno como coach de La Voz: “Soy más exigente con los adultos”
Lola Índigo se estrena como coach de La Voz dispuesta a luchar por las mejores voces. El viernes, gran estreno de La Voz en Antena 3.
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Lola Índigo afronta un nuevo reto en La Voz. Después de haber vivido el formato como asesora y de ocupar uno de los sillones de La Voz Kids, la artista da el salto a la versión de adultos como coach: “Estoy mejor que nunca, creo que soy medio veterana y empatizo con los concursantes”.
Su experiencia en La Voz también ha cambiado su forma de enfrentarse a las Audiciones a ciegas: “Creo que soy más exigente con los adultos que con los niños”, reconoce.
“La personalidad tiene mucho que ver con el éxito de un artista”
A la hora de pulsar el botón, Lola tiene muy claro qué necesita escuchar, pero también hay algo que va mucho más allá de la voz: “Un talent tiene que tener personalidad para destacar”.
De hecho, la coach reconoce que en alguna ocasión ha cambiado de opinión después de conocer a la persona que había sobre el escenario: “Muchas veces, cuando no me doy la vuelta y luego les escucho hablar, me arrepiento”, confiesa.
Para ella, tener una identidad propia es fundamental: “La personalidad tiene mucho que ver con el éxito de un artista”.
“No puedo competir contra Mika”
Y si conseguir las mejores voces ya va a ser complicado, hacerlo frente a Melendi, Pablo López y Mika no se lo pondrá nada fácil. Por suerte, Lola ya tiene estudiados a sus rivales.
“Hay que ser guerrera con Melen, que es peleón”, asegura sobre Melendi. Con Pablo López tendrá que jugar de otra manera: “Con Pablo es estrategia, somos colegas y nunca se sabe por dónde te puede salir”.
Pero hay un coach ante el que parece no tener armas: Mika. “Es un príncipe, es súper mono y no puedo”, reconoce entre risas antes de sentenciar: “No puedo competir contra Mika”.
¿Será realmente Mika su rival más difícil o conseguirá Lola Índigo salirse con la suya? Este viernes, gran estreno de La Voz en Antena 3.
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