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Lola Índigo antes de su estreno como coach de La Voz: “Soy más exigente con los adultos”

Lola Índigo se estrena como coach de La Voz dispuesta a luchar por las mejores voces. El viernes, gran estreno de La Voz en Antena 3.

Lola Índigo

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Lola Índigo afronta un nuevo reto en La Voz. Después de haber vivido el formato como asesora y de ocupar uno de los sillones de La Voz Kids, la artista da el salto a la versión de adultos como coach: “Estoy mejor que nunca, creo que soy medio veterana y empatizo con los concursantes”.

Su experiencia en La Voz también ha cambiado su forma de enfrentarse a las Audiciones a ciegas: “Creo que soy más exigente con los adultos que con los niños”, reconoce.

“La personalidad tiene mucho que ver con el éxito de un artista”

Lola Índigo, coach de La Voz 2026

A la hora de pulsar el botón, Lola tiene muy claro qué necesita escuchar, pero también hay algo que va mucho más allá de la voz: “Un talent tiene que tener personalidad para destacar”.

De hecho, la coach reconoce que en alguna ocasión ha cambiado de opinión después de conocer a la persona que había sobre el escenario: “Muchas veces, cuando no me doy la vuelta y luego les escucho hablar, me arrepiento”, confiesa.

Para ella, tener una identidad propia es fundamental: “La personalidad tiene mucho que ver con el éxito de un artista”.

“No puedo competir contra Mika”

Y si conseguir las mejores voces ya va a ser complicado, hacerlo frente a Melendi, Pablo López y Mika no se lo pondrá nada fácil. Por suerte, Lola ya tiene estudiados a sus rivales.

“Hay que ser guerrera con Melen, que es peleón”, asegura sobre Melendi. Con Pablo López tendrá que jugar de otra manera: “Con Pablo es estrategia, somos colegas y nunca se sabe por dónde te puede salir”.

Pero hay un coach ante el que parece no tener armas: Mika. “Es un príncipe, es súper mono y no puedo”, reconoce entre risas antes de sentenciar: “No puedo competir contra Mika”.

¿Será realmente Mika su rival más difícil o conseguirá Lola Índigo salirse con la suya? Este viernes, gran estreno de La Voz en Antena 3.

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