Vivienda
Reconvertir locales comerciales en casas como solución al precio de la vivienda: "Me he comprado la pollería de mi barrio"
Comprar un local comercial y convertirlo en una vivienda es la alternativa de muchos a los precios desorbitados de compra. Jacinto, por ejemplo, se compró un asador en su barrio por 100.000 euros.
Tener una vivienda en propiedad se ha convertido en un imposible para muchos. Muchos jóvenes buscan alternativas a la compra como el alquiler o las donaciones. La última moda es reconvertir locales comerciales en viviendas.
Para llevar a cabo la reconversión de un local, primero es necesario hablar con arquitecto y pedir al Ayuntamiento la licencia de primera ocupación. Además, el local debe cumplir unas medidas mínimas, debe tener ventanas y buena ventilación, además de un techo con una altura mínima de 2.5 metros.
Jacinto es una de las personas que ha optado por esta alternativa. Este ha comprado el local que antes era la pollería de su barrio por 100.000 euros y lo ha reformado por completo.
Ahora, Jacinto asegura que podría venderlo por más del doble del valor por el que lo compró. Una opción que se está extendiendo entre los más jóvenes ante el aumento de los precios en las ciudades.
