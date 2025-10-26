Se reaviva el conflicto familiar del clan Rivera: el testimonio de Lourdes Montes que ha desembocado en un cruce de acusaciones

La relación entre Julián Contreras y sus hermanos está rota desde hace años. El conflicto familiar parecía zanjado hasta que a raíz de una entrevista de Lourdes Montes, se han reavivado las tensiones del clan Rivera.

Lourdes Montes rompe su silencio

La mujer de Fran Rivera visitó nuestro programa para hablar de su relación con el torero y cómo fue pasar a formar parte de la familia Rivera. Según contó, la persona con la que más conectó al principio fue Julián Contreras.

Lourdes Montes desveló que todo estalló por un tema económico. Julián habría pedido dinero a sus hermanos y, cuando Fran y Cayetano Rivera se negaron, se rompió su relación y comenzó a cargar contra ellos en televisión: "Nos puso como los trapos en la tele".

Aquella se convirtió en la gran decepción de Lourdes Montes. "Me defraudó porque descubrí un Julián que no conocía, descubrí que su cariño no era real, era interesado", aseguró

Julián Contreras estalla

Las palabras de Lourdes Montes no tardaron en provocar la respuesta de Julián Contreras. Este cargó contra ella y contra Fran Rivera en una entrevista en la que afirmó que sus hermanos no se preocuparon por él cuando estuvo a punto de quitarse la vida.

A Lourdes Montes la califica como "cruel y vengativa", algo que, según él, solo es una defensa a unos ataques que comenzaron ellos. "Yo no he iniciado nada", dijo, tajante.

Un conflicto sin final

Lourdes Montes se mostró muy sorprendida ante los nuevos ataques de Julián Contreras. La mujer de Fran Rivera advirtió que no esperaba que sus palabras fuesen a generar tanto revuelo. "No lo pensé", señaló.

Parece que la guerra del clan Rivera continúa. ¿Romperá su silencio Fran? ¿Tendremos más reacciones de la familia?