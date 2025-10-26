Las razones por las que Laura Pausini será la protagonista del programa 3.000 de El Hormiguero

Este lunes, El Hormiguero se viste de gala para celebrar sus 3.000 programas en el mejor momento de su historia, establecido como el programa más visto de la televisión.

Y quién mejor invitada para esta ocasión que Laura Pausini, que es una más de la familia de El Hormiguero. Hay varias razones por las que se ha elegido a la artista italiana para esta noche tan especial. ¡Te las contamos!

Sus actuaciones en El Hormiguero... ¡y con Pablo Motos!

Laura Pausini lleva más de una década siendo una invitada recurrente desde que visitase por primera vez El Hormiguero. Y desde el minuto uno supo empaparse de la energía que caracteriza al programa de Pablo Motos, regalándonos auténticos momentazos.

La artista italiana suele demostrarnos por qué es una gran artista internacional con numerosas actuaciones en pleno directo. Pero, la primera de ellas, seguramente fue la más especial: cantando a dúo con Pablo Motos.

Sin pelos en la lengua

Laura Pausini se ha caracterizado siempre por tener un carácter fuerte, y ha hecho gala de la gran memoria que tiene. Pues, en una visita, Pablo le hizo una promesa que después no cumplió. ¡Estallaron los celos en la italiana!

La artista no tiene pelos en la lengua y lo cuenta absolutamente todo, como su primer beso cuando era una joven adulta. ¡Esta anécdota es imperdible!

Su faceta más personal, al descubierto

Sus visitas a El Hormiguero se han saldado con muchos momentos nostálgicos y emotivos en los que nos ha abierto su corazón y su infancia, mostrándonos una faceta más personal.

Por ejemplo, Pausini nos desvela cuál hubiese sido su profesión si no se hubiese dedicado a la música, pero el más especial de todos fue el emotivo mensaje que le mandaría a su yo de 19 años.

Su conexión con Pablo Motos

Tras tantos años visitando El Hormiguero, sería imposible que Pablo y Laura no tuviesen ninguna conexión. La complicidad entre ellos es palpable, y nos regalan muy buenos momentos.

Con Trancas y Barrancas, el presentador y la artista han hecho gala de la conexión casi telepática que tienen, confesándose que son "una debilidad". ¡Son tal para cual!