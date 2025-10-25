¡Con la miel en los labios! Irene pierde más de 15.000 euros y el gajo de los 25.000

Irene ha estado a punto de conseguir uno de los paneles con mayor recompensa de la historia del programa. La concursante ha conseguido acumular en su marcador 15.500 euros, consiguiendo un x2. Además, tenía el gajo de los 25.000 euros, que podría usar si alcanzaba la final.

A pesar de las buenas tiradas de Irene y lo bien que estaba encarrilando el panel, todavía no lo tenía resuelto y ha tenido que girar la ruleta una vez más, la que parecía la última. El chasco de la participante ha sido muy grande cuando el gajo negro se ha parado delante de ella.

A pesar de la decepción, Irene ha decidido tomárselo con humor y se ha animado para seguir con el buen programa que estaba haciendo.