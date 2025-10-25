La banda conoce bien a Jorge Fernández: “Esta canción te va a encantar”

El panel de la letra traducida siempre trae temazos. Aunque puede asustar a más de uno al principio como le ha pasado a José cuando ha visto que la canción era en inglés.

No ha habido ningún problema porque, a pesar de que la canción es en inglés, el panel se resuelve en español e Irene ha sido la más rápida en solucionarlo.

Una vez resuelta la prueba llega el momento de ponerse a bailar. La banda ha hecho que todo el plató se ponga a bailar con su increíble actuación. Además, se nota cuando a Jorge Fernández le gusta una canción, el presentador no ha dejado de moverse.

¿Quieres saber que canción es? ¡Pincha en el vídeo de arriba!