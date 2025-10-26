Un premio de más de 30.000 euros en el segundo programa de La Ruleta de la Suerte Noche

El segundo programa de La ruleta de la suerte noche ha llegado pisando fuerte, con botes espectaculares y mucha diversión.

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure ha recibido por segunda noche de sábado a los tres concursantes que se han dejado la piel para llevarse los premios de La ruleta.

En una de las galas con mayor cantidad de premios hasta ahora, los concursantes han tenido la oportunidad de disfrutar de La ruleta de la suerte noche y de todo su equipo, bailando y cantando con la banda y pasando un buen rato con los presentadores.

En esta ocasión, uno de los concursantes se ha emocionado al llevarse un panel de más de 14.000 euros. Alex no ha podido contener las lágrimas y se ha fundido en un abrazo con Jorge Fernández y sus compañeros.

Uno de los mejores momentos ha sido cuando Joaquín Padilla ha advertido al presentador de lo mucho que le iba a gustar la canción que iban a interpretar. Efectivamente, el cantante conoce muy bien los gustos de Jorge Fernández.

Y aunque La ruleta de la suerte noche ha dejado muy buenos momentos, también hemos visto la decepción de Irene, otra de las concursantes, al perder más de 15.000 euros y uno de los gajos de 25.000 al caer en la Quiebra.

“¡No me lo creo!”, ha sido todo lo que ha atinado a decir esta concursante, justo en el momento de la desgracia.

Finalmente, el claro ganador de la noche ha sido Alex, el concursante se ha llevado un total de 31.950 euros y el pase al panel final. Un gran premio para un muy buen concursante.

Un segundo programa espectacular que ha repartido más de 50.000 euros entre los tres concursantes. ¡Increíble!