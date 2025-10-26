Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CRÓNICA

Un premio de más de 30.000 euros en el segundo programa de La Ruleta de la Suerte Noche

Con más de 50.000 euros repartidos y mucha diversión, el segundo programa de La ruleta de la suerte noche deja un muy buen sabor de boca a nuestros concursantes.

Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

El segundo programa de La ruleta de la suerte noche ha llegado pisando fuerte, con botes espectaculares y mucha diversión.

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure ha recibido por segunda noche de sábado a los tres concursantes que se han dejado la piel para llevarse los premios de La ruleta.

En una de las galas con mayor cantidad de premios hasta ahora, los concursantes han tenido la oportunidad de disfrutar de La ruleta de la suerte noche y de todo su equipo, bailando y cantando con la banda y pasando un buen rato con los presentadores.

En esta ocasión, uno de los concursantes se ha emocionado al llevarse un panel de más de 14.000 euros. Alex no ha podido contener las lágrimas y se ha fundido en un abrazo con Jorge Fernández y sus compañeros.

Jorge Fernández y Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche

Uno de los mejores momentos ha sido cuando Joaquín Padilla ha advertido al presentador de lo mucho que le iba a gustar la canción que iban a interpretar. Efectivamente, el cantante conoce muy bien los gustos de Jorge Fernández.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Y aunque La ruleta de la suerte noche ha dejado muy buenos momentos, también hemos visto la decepción de Irene, otra de las concursantes, al perder más de 15.000 euros y uno de los gajos de 25.000 al caer en la Quiebra.

“¡No me lo creo!”, ha sido todo lo que ha atinado a decir esta concursante, justo en el momento de la desgracia.

Irene, concursante de La ruleta de la suerte noche

Finalmente, el claro ganador de la noche ha sido Alex, el concursante se ha llevado un total de 31.950 euros y el pase al panel final. Un gran premio para un muy buen concursante.

Un segundo programa espectacular que ha repartido más de 50.000 euros entre los tres concursantes. ¡Increíble!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche

Un premio de más de 30.000 euros en el segundo programa de La Ruleta de la Suerte Noche

Se reaviva el conflicto familiar del clan Rivera: el testimonio de Lourdes Montes que ha desembocado en un cruce de acusaciones

Se reaviva el conflicto familiar del clan Rivera: el testimonio de Lourdes Montes que ha desembocado en un cruce de acusaciones

Jorge Fernández y Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche

Un ‘Me lo quedo’ que vale 14.400 euros: la jugada estelar de Alex

Irene, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 25 DE OCTUBRE

¡Con la miel en los labios! Irene pierde más de 15.000 euros y el gajo de los 25.000

Concursantes de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 25 DE OCTUBRE

La banda conoce bien a Jorge Fernández: “Esta canción te va a encantar”

Concursantes de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 25 DE OCTUBRE

¡Por qué poco! Casi consigue los 6.000 euros en la prueba de velocidad

¡Por una letra! Tras acertar los dos primeros paneles de la prueba de velocidad, Irene se ha quedado a una letra de conseguir el tercero y llevarse los 6.000 euros.

María Grant, talent de La Voz 2025
Mejores momentos | Audiciones 

La hija de Miriam Díaz-Aroca llega a La Voz y confiesa el mejor consejo de su madre

Antes de subir al escenario, María Grant habló sobre lo importante que ha sido su madre, la actriz Miriam Díaz-Aroca, en su vida y en su forma de entender la música.

¿En qué consiste una campana de buceo? Marron demuestra cómo se puede respirar debajo del agua

¿En qué consiste una campana de buceo? Marron demuestra cómo se puede respirar debajo del agua

Victoriano

Victoriano y Antonia, un sacerdote y una monja que lo dejaron todo por amor: "Creo que la Iglesia se equivocó"

¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra

Manu y Rosa, la pareja de los récords: todos los que han batido en Pasapalabra

Publicidad