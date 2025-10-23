Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
La receta más sabrosa de Karlos Arguiñano: canelones caseros con pollo, panceta y calabacín
El popular cocinero propone una versión sencilla y natural de los clásicos canelones, elaborados con ingredientes económicos y un sabor casero que conquista desde el primer bocado.
Karlos Arguiñano ha preparado una receta tradicional con su estilo inconfundible: canelones de pollo, panceta y calabacín. Un plato lleno de sabor, fácil de elaborar y perfecto para el día a día.
Con esta propuesta, el chef demuestra que se pueden disfrutar recetas caseras, saludables y rápidas sin complicaciones. Los canelones, con un relleno jugoso y un toque de panceta, se convierten en una opción ideal para toda la familia.