La receta más sabrosa de Karlos Arguiñano: canelones caseros con pollo, panceta y calabacín

Karlos Arguiñano ha preparado una receta tradicional con su estilo inconfundible: canelones de pollo, panceta y calabacín. Un plato lleno de sabor, fácil de elaborar y perfecto para el día a día.

Con esta propuesta, el chef demuestra que se pueden disfrutar recetas caseras, saludables y rápidas sin complicaciones. Los canelones, con un relleno jugoso y un toque de panceta, se convierten en una opción ideal para toda la familia.